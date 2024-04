Cassino: pronta la festa del Centenario

Cento anni di calcio a Cassino, dal 1924 il pallone nella città martire non è mai mancato, tra alti e bassi. Sei anni di serie C, tanti campionati di serie D, gioie e delusioni e la voglia vera, quella attuale, di salire al terzo livello del calcio italiano. Se il campo dice che l’obiettivo imminente è quello del secondo posto e dei playoff, fuori c’è un centenario da onorare e che verrà celebrato domenica 28 aprile a partire dalle ore 19. Nel pomeriggio la squadra sarà impegnata nell’ultimo appuntamento casalingo della regular season con il Budoni, poi la sera la grande festa nel rinnovato Corso della Repubblica. Un evento che è stato presentato lunedì scorso nella sala San Benedetto della Bpc e che ha visto presenti il sindaco Enzo Salera, il presidente del Cassino Rossi e il suo vice Balsamo, il tecnico Carcione, l’assessore allo sport Tamburrini, giocatori, tifosi (ha preso parola Pietro De maria) e vecchie glorie. Il centenario vedrà come madrina la presenza di Anna Falchi e sarà presentato da Elena Varriale, Alessandro Salveti e Enzo Parmisano. Una serata ricca di sorprese, dove sfileranno nuovi e vecchi giocatori, diversi ospiti, ripercorrendo la storia del calcio a Cassino, dagli anni 20 fino ad oggi.

“Faremo – ha detto il presidente Nicandro Rossi – una grande festa in città, sarà la festa dei tifosi e speriamo quel giorno di avere la certezza del secondo posto. Sarebbe la ciliegina sulla torta, abbiamo disputato una grande stagione, riuscendo a migliorarci e a mantenere le promesse, ora ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi, in campionato e nei playoff. E se il Salveti il pomeriggio sarà accessibile a tutti mi aspetto un migliaio di tifosi sugli spalti”. Vincenzo Formisano ha confermato la vicinanza alla società.

“Ci lega – afferma il presidente della Bpc – un grande affetto tra me e il presidente e il vice Andrea. Siamo sempre in contatto e io voglio evidenziare come loro due lavorino per il Cassino sette giorni su sette, sono costantemente vicini al tecnico Carcione e alla squadra, l’obiettivo resta quello di salire in serie C, questa categoria dove siamo proprio non ci piace e vogliamo lasciarla al più presto. La società merita grande rispetto, ha investito risorse nel modo giusto, valorizzando un settore giovanile che è un fiore all’occhiello”. I tifosi, stanchi di vedere limitati i posti di ingresso nelle partite casalinghe sperano il 28 aprile, in occasione della sfida con il Budoni, di trovare tutti i settori a disposizione.

“Stiamo facendo una corsa contro il tempo – afferma il sindaco Salera – per convocare la commissione di Vigili del Fuoco, che potrà dare l’agibilità delle tribune. Da ottobre non mi è stato più consentito di firmare l’ordinanza che consentiva di dare accesso allo stadio a tutti i tifosi. Abbiamo consegnato l’ultima relazione tecnica e speriamo ora che ci sia il via libera. L’obiettivo è quello di aprire lo stadio il 28 aprile, poi la festa che ci sarà la sera sarà un grande evento e ne siamo tutti felici”. Intanto la squadra ieri ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di domenica a CivitaCastellana. Antonio Tortolano