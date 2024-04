Trastevere – Cassino 1-0: decide l’ex Tortolano

Sconfitta di misura per il Cassino che cede a Roma sul campo del Trastevere e rimedia la prima battuta d’arresto esterna del 2024. Al termine di un match non certo esaltante a far festa è la squadra capitolina che riscatta la brutta sconfitta di sette giorni prima e fa partire bene il nuovo corso in panchina. Domenica di campionato che sa di beffa per gli azzurri perché a realizzare la rete decisiva nel primo tempo è stato quell’Emiliano Tortolano che a Cassino nel girone d’andata non aveva lasciato il segno, senza alcun gol siglato e autore di un girone d’andata opaco. Poi prima di Natale il trasferimento al Trastevere e ieri la preziosa rete del successo che avvicina l’11 romano al traguardo della salvezza. Per il Cassino la necessità di voltare subito pagina e pensare al prossimo ravvicinato impegno di campionato visto che giovedì è previsto il turno pre pasquale e al Salveti arriverà l’Ostiamare, in lotta per un posto nei playoff.

Nel primo tempo il Cassino, seguito a Roma da un folto numero di tifosi, prova a rendersi pericoloso con Evangelista in acrobazia ma è brava la retroguardia capitolina ad evitare che il giocatore azzurro vada a segno. In una fase molto equilibrata della prima frazione ecco il sussulto che sblocca e che deciderà il match. Tortolano trova lo spiraglio giusto con un destro appena dentro l’area che si infila in rete. Per l’attaccante di Ostia una rete preziosa e importante messa a segno contro la sua ex squadra. Il Cassino non si disunisce e prova a riversarsi in avanti alla ricerca della rete del pari, ma Magliocchetti non riesce a pescare il jolly dalla distanza. Nella ripresa il copione non cambia con il Trastevere che si difende con grande ordine e il Cassino che prova a proporsi senza grande successo. Il neo entrato Cavaliere è il più propositivo ma senza fortuna, Magliocchetti ha una buona chance ma non la sfrutta. Nella parte finale il forcing non produce effetti e il Cassino stavolta torna a casa senza punti. Dunque dopo il pari con il Gladiator arriva questa sconfitta romana. In classifica la Nocerina, che il Cassino affronterà il prossimo 7 aprile in terra campana, scavalca proprio gli azzurri ed ora è a +2. La Romana, ieri sconfitta, ha gli stessi punti di Darboe e compagni e da ieri anche l’Ischia è al terzo posto. Per questo sarà di grande importanza vincere giovedì con l’Ostiamare e restare aggrappati alle primissime posizioni, che anche in ottica playoff sono molto utili per poterli disputare tra le mura amiche.

TRASTEVERE: Semprini, Ferramisco, Giannetti, Santovito, Massimo (89′ Traditi), Giordani, Baldari (70′ Rosati), Crescenzo, Alonzi, Tortolano (91′ Mastropietro), Galofaro. A disposizione Bacchi, Berardi, Crovello, Guglietti, Calderoni, Di Domenicantonio. Allenatore Stirpe.

CASSINO: Stellato, Raucci, Mileto (79′ Lucchese), Cocorocchio, Maciariello (65′ Mazzaroppi), Evangelista (65′ Lazazzera), Mele, Darboe (46′ Cavaliere), Magliocchetti, Abreu, D’Angelo (65′ Bianchi). A disposizione Imbastaro, Carnevale, Rossi, Tullio. Allenatore Carcione.

Arbitro: Galiffi di Alghero.

Rete: 25′ Tortolano.

Note: ammoniti Massimo, Santovito, Baldari, D’Angelo, Abreu, Mileto, Mele.