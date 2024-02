L’Under 15 dell’Ostiamare non vuole fermarsi. La truppa di Bonanni è reduce dalla bella vittoria contro la Boreale ma ha già la testa al derby con la Jem’s, incrocio pericoloso nella corsa che i biancoviola stanno lanciando alle finali.

“Sicuramente abbiamo fatto un’ottima prestazione centrando una bella vittoria – dichiara mister Bonanni – Tutti i ragazzi hanno saputo mettersi a disposizione e, tecnicamente parlando, abbiamo interpretato nel modo giusto una gara dove non era poi così scontato portare a casa i 3 punti”. Adesso però l’Ostiamare dovrà vedersela con la Jem’s per una sfida che a sentire il tecnico nasconde ben più insidie di quanto non mostri la classifica: “Domenica sarà la partita più difficile della stagione. E’ un derby, stanno costruendo il loro campionato proprio in casa dove hanno fatto 11 punti su 16. Sappiamo che ci aspetta una battaglia sportiva, vuoi per la tempra morale della squadra avversaria, vuoi per le difficoltà legate ad un campo le cui dimensioni sono totalmente diverse dal nostro. Dovremmo perciò essere molto bravi tecnicamente e pronti a battagliare su ogni pallone”.

In chiusura Bonanni lancia poi uno sguardo alla corsa verso le finali: “Non vogliamo e non possiamo guardare la classica perché ci sono ancora tantissimi punti in palio e in più diverse squadre che in questo momento sono dietro di noi devono ancora recuperare una partita e perciò la classifica può accorciarsi ulteriormente. Noi sappiamo che il nostro cammino sarà difficile soprattutto nelle ultime gare quindi, se vogliamo fare qualcosa di bello, dobbiamo pedalare a testa bassa ed in silenzio. Solamente così riusciremo a centrare un obbiettivo molto difficile in un girone veramente duro”.