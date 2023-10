Roma City, a sorridere a Riano è l’Atletico Ascoli

Il Roma City raccoglie un altro stop in quella che forse è la prestazione meno brillante degli arancioblù, l’Atletico Ascoli è cinico e si prende i tre punti grazie alla rete di D’Alessandro.

Inizio deciso da parte degli uomini di Maurizi che si fanno vedere sugli sviluppi di un corner dopo appena un paio di minuti, Proia pesca Scognamiglio ma il 20 deve sbilanciare il corpo all’indietro per colpire la sfera non riuscendo quindi a dare abbastanza forza alla conclusione che è facile preda di Pompei. Risponde allora la compagine bianconera con una conclusione dalla distanza di Minicucci su cui però Di Chiara rimane attento e devia in corner. Arriva poco prima del decimo l’episodio che potrebbe sbloccare il risultato, gli ospiti si guadagnano infatti un calcio di rigore che Minicucci però fallisce spedendo alto il pallone.

Il Roma City non si lascia spaventare e reagisce con Di Renzo che addomestica un pallone lungo da parte di Scognamiglio prima di rientrare sul destro e calciare in porta, soluzione che esce però debole e centrale. Gli uomini di Pirozzi riescono a sbloccare la gara poco prima del ventesimo con D’Alessandro che di testa insacca sugli sviluppi di un corner.

Nel finale di primo tempo sono poche le emozioni, tanti cambi di fronte che non smuovono ulteriormente il risultato che rimane sullo 0-1.

Nella seconda frazione di gioco il Roma City parte con la volontà di riprendere la gara, gli uomini di Maurizi spingono i bianconeri nella propria metà campo riuscendo a trovare anche l’occasione per il pareggio, sugli sviluppi di uno schema su punizione Proia calcia in porta rasoterra, il pallone sfila tra gli uomini fino a raggiungere la zampata di Scognamiglio che spinge in rete ma l’arbitro annulla tutto per una presunta posizione di fuorigioco.

Nel finale di gara il Roma City ci prova in ogni modo andando anche vicino al pari con una conclusione di Scognamiglio che termina di un soffio alla sinistra del palo. Al triplice fischio è 0-1.

IL TABELLINO

Roma City – Atl. Ascoli 0-1

ROMA CITY Di Chiara, Ferrante (10’st Tinti), Codromaz, Scognamiglio, Ascoli, Proia (22’st Raffini), Capece (14’st Cabella), Diniz, Di Renzo (39’st Mancino), Sparacello, Pellegrino (10’st Bonello) PANCHINA Muraca, Casaccia, Fradella, Bekale ALLENATORE Maurizi

ATL. ASCOLI Pompei, Camilloni, Casale, D’Alessandro, Mazzarani, Marucci, Traini, Ceccarelli (4’st Olivieri), Ciabuschi (45’st Feltrin), Minicucci, Diarra (40’st Vechiarello) PANCHINA Torregiani, Valentini, Dondoni, Cognigni, Clerici, Marini ALLENATORE Pirozzi

MARCATORI D’Alessandro 18’pt

ARBITRO Giallorenzo di Sulmona

ASSISTENTI Raimo di Empoli e Manni di Savona

NOTE Rigore sbagliato da Minicucci (A) al 9’pt Ammoniti Camilloni, Sparacello Angoli 8-4 Rec. 2’pt -7’st