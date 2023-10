Cardella risponde a Vianni: è pari tra Ostiamare e NF Ardea

L’Ostiamare deve accontentarsi di un punto nell’insidiosa trasferta in casa della NF Ardea. La formazione di Boccolini si conferma avversario ostico e in grado di sfruttare al meglio ogni singola occasione.

In un match bloccato i padroni di casa sono stati bravi a passare in vantaggio alla prima vera occasione avuta ma da sottolineare il carattere della compagine biancoviola che ha mostrato una grande capacità di reazione e soprattutto un Cardella che si conferma come uno degli attaccanti più temibili del girone.

Per quanto riguarda la cronaca del match, nel primo tempo c’è poco da segnalare. Entrambe le formazioni infatti stentano a trovare il guizzo giusto per pungere con efficacia. Ne escono così quarantacinque minuti piuttosto bloccati con il risultato che rimane incanalato sullo 0-0. Cardella prova a scuotere i suoi con un tiro dalla distanza che però non sortisce l’effetto sperato. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco NF Ardea e Ostiamare vanno al riposo così sullo 0-0.

Nella ripresa i biancoviola scendono in campo con un piglio migliore e prendono in mano le redini del gioco. La NF Ardea però riesce a colpire i lidensi nel loro momento migliore. Al 13’ palla calciata dentro e ci pensa Vianni a rompere gli equilibri riuscendo a superare l’estremo difensore biancoviola. I ragazzi di Perrotti incassano il colpo ma si rialzano immediatamente.

L’Ostiamare spinge forte e così, dopo una manciata di minuti, agguanta subito il pareggio. Pallone messo in mezzo dalla destra dove Cardella svetta più in alto di tutti e incorna alle spalle del portiere avversario il gol che vale il meritato 1-1.

La formazione lidense è viva e decisa a spingere cercando il varco giusto per ribaltare il match. La NF Ardea dal canto suo riesce però a chiudere praticamente ogni spazio disinnescando così le sortite avversarie. Nel finale i padroni di casa cercano il colpaccio ma Morlupo strappa applausi sul tiro di Vianni. Ultimo acuto di un match che, al triplice fischio del direttore di gara, si chiude così sull’1-1.

IL TABELLINO

NF ARDEA – OSTIAMARE 1-1

NF ARDEA Giordani, Pacillo, Miola, Negro, Bruno, Vianni, Costa (35’st Romano), Mauro (35’st Suffer), Falilò (28’st Moreso), Limongelli, Carbone PANCHINA Fraraccio, Sbordone, Pagliuso, Barba, Antinoro, De Martino ALLENATORE Boccolini

OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni (24’st Cicarevic), Buono (33’st Pompei), Cardella, Icardi, Mencagli, Sardo (24’st Maura), Sbardella, De Crecenzo, Pozzi, Tomas PANCHINA Menna, Plini, Giusti, Simonelli, Casazza, Ferrari ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Vianni 13’st (NF), Cardella 25’st (O)

ARBITRO Iacopetti di Pistoia

ASSISTENTI Puccia di Frosinone e Martino di Cassino

NOTE Ammoniti Pacillo, Miola, Negro, Limongelli, Costa, Pasqualoni