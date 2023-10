Al Salveti fa festa il Cassino: la Romana cade 3-0

Al Gino Salveti la Romana cade 3-0 con il Cassino non riuscendo a dar seguito al buon risultato della scorsa settimana contro la Cynthialbalonga.

Nei primi minuti di gioco la gara è molto bloccata e le due squadre preferiscono studiarsi piuttosto che affondare il colpo. Il primo pericolo lo creano gli ospiti al 10′ con la squadra di D’Antoni che fraseggia bene sulla trequarti e Macrì imbuca in area di rigore per Spinosa che, però, perde il tempo per andare al tiro e viene chiuso da Lazazzera.

Dopo due giri di orologio la gara viene indirizzata per un errore di Allegrucci: Cavaliere fa partire un tiro dai 25 metri apparentemente innocuo ma il portiere della Romana non blocca e la palla gli passa sotto le gambe facendo così esultare il Cassino.

La formazione di Carcione, forte del vantaggio continua a spingere e al 20′ trova il raddoppio con Mileto che infila Allegrucci con un tiro scoccato all’interno dell’area. Gli ospiti accusano il colpo e provano a rialzarsi ma sia Spinosa che Macri non riescono a sfruttare due buone chance ciccando il pallone. Di contro i locali cercano di gestire senza rischiare troppo.

Al 40′ Macrì ci prova dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta e dopo tre minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa D’Antoni prova a cambiare per dare nuova verve ai suoi ma proprio nel momento in cui la Romana dà l’impressione di poterla riprendere, al 66’ arriva il tris di Darboe che batte Allegrucci con un tiro dal limite. Dopo il terzo gol la gara è virtualmente chiusa: la Romana prova a riaprila attaccando in maniera confusionaria mentre il Cassino gestisce senza troppi patemi.

Al triplice fischio è quindi 3-0 Cassino con la Romana che sarà chiamata al riscatto nel prossimo turno, quando volerà in terra sarda per affrontare l’Atletico Uri.

IL TABELLINO

SERIE D G CASSINO-ROMANA FC 3-0

CASSINO: Imbastaro, Raucci, Cavaiola (45’st Cocorocchio), Mele, Lazazzera, Mileto, Maciariello, Darboe, Ingretolli (32’st Bianchi), Cavaliere (40’st Tullio), Mazzaroppi (22’st Magliocchetti) PANCHINA Stellato, Evangellista, Lucchese, Caiazzo, Sinopoli ALLENATORE Carcione

ROMANA FC Allegrucci, Tarantino, Sfanò, Succi (22’st Vagnoni), Nannini, Fiore (1’st Armini), Spinosa, Ruggeri, Ricozzi, Macrì (11’st Calì), Alagna (27’st Lisi) PANCHINA Mastrangelo, Brevi, Errico, Paolelli, Ferraro ALLENATORE D’Antoni

MARCATORI Cavaliere 12’pt, Mileto 20’pt, Darboe 23’st

ARBITRO Matteo di Sala Consilina

ASSISTENTI Santoriello di Nocera Inferiore e Petrillo di Campobasso

NOTE Ammoniti Ingretolli, Succi, Ruggeri, Ricozzi Angoli 4-5 Fuorigioco 1-1 Rec. 3’pt-5’st