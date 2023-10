La Vjs Velletri continua la sua striscia positiva, salita a quattro gare, e mette in cascina ulteriore fieno per la propria classifica seppur con qualche rammarico che lascia comunque sereni. Nel match interno contro il Valle del Peschiera, formazione reatina che si presentava allo “Scavo” con un punto in più dei veliterni, è arrivato un pareggio tutto sommato giusto per l’equilibrio visto in campo.

Nel primo tempo il parziale non si sblocca, la Vjs Velletri prova a fare la partita mostrando tutta la propria qualità nel palleggio e nella costruzione della manovra mentre gli ospiti contengono e ripartono. L’episodio che potrebbe modificare l’inerzia della partita arriva in apertura di secondo tempo, con il calcio di rigore concesso ai rossoneri: dal dischetto va Pansera, ma Natali intuisce e respinge. Si tratta del secondo errore consecutivo dagli undici metri per la Vjs, una vera e propria maledizione per un cecchino come il numero nove rossonero. Il vantaggio veliterno, però, arriva poco più tardi: splendida azione corale che coinvolge diversi giocatori e assist decisivo per Passaretta che in diagonale fredda l’estremo difensore ospite sbloccando il punteggio. Il Valle del Peschiera prova a scuotersi e intorno alla mezz’ora perviene al pari con il gol della domenica, un tiro da venticinque metri di Colangeli che si insacca sotto al sette non consentendo a Battisti di intervenire.

Per la Vjs Velletri è comunque un buon punto che dà continuità ai risultati e alle prestazioni, in un processo di crescita e miglioramento che l’intero collettivo sta mostrando progressivamente. Il prossimo turno metterà sulla strada del team di De Massimi una Viterbese in ripresa, giunta alla seconda vittoria consecutiva e desiderosa di proseguire la risalita. Non sarà semplice contro una squadra storica del calcio locale e nazionale, ma la Vjs Velletri può e deve stupire ancora.

VJS VELLETRI-VALLE DEL PESCHIERA 1-1

VJS VELLETRI: Battisti, Quattrocchi, Amici, Cafarotti, Costanzo, Stampiglia, Tetti (17’st Passaretta), Pugliesi, Pansera (41’ st Bala), Salaj (31’ st Di Maio), Candidi. A disposizione: Fusco, Calin, Francescotti, Russo, Cellucci, Limotta. Allenatore: Stefano De Massimi

VALLE DEL PESCHIERA: Natali, Severoni, Folio, Caldentey, Colasanti, Cesaretti, Tunkara (32’ st Cenfi), Aguzzi (26’ st Sgavicchia), Ousmane (18’st Floridi), Novelli, Colangeli. A disposizione: Colasi, Fasciolo, Salvi, Saburri, Bangoura. Allenatore: Giuseppe Ficorilli