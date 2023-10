Il Cynthialbalonga sbanca Cassino e si conferma al vertice

Il Cynthialbalonga è la bestia nera stagionale del Cassino. I castellani dopo aver eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia con un netto 3-0 si ripetono in campionato, stavolta espugnando lo stadio Salveti. Le tre reti siglate nella prima frazione piegano le gambe a un Cassino che solo allo scadere trova le reti di Lucchese e Bianchi, che però non bastano per evitare la sconfitta. Alla vigilia del match era nota la forza della squadra allenata da Marco Mariotti, che non a casa guida il girone G della serie D con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. Ma il Cassino, memore della disfatta in coppa, aveva preparato la gara nel migliore dei modi contrastando quelle che potevano essere le criticità. Ma un grande primo tempo degli ospiti non ha lascato scampo a Ingretolli e compagni. Protagonista assoluto di giornata Sartor, autore di una tripletta e anche dei suoi primi gol in campionato.

Il primo gol arriva al 21′ quando su un traversone di Bigi, Stellato va a vuoto e il giocatore castellano non può sbagliare. La seconda marcatura si sviluppa con una colnclusione centrale e non irresistibile che Stellato non trattiene. Prima dell’intervallo Sartor dalla sinistra lascia partire un tiro che spiazza il portiere azzurro, apparso in giornata no. Nella ripresa il Cassino ci prova ma è solo nel finale che riesce incredibilmente a riaprire il match. Siamo al minuto 88 quando Darboe pennella un bel cross per Lucchese che di testa non sbaglia. Palla subito a centrocampo e ancora il neo entrato Darboe protagonista nel trovare pronto Bianchi che da ottima posizione non sbaglia realizzando la sua prima rete stagionale. L’arbitro comanda sei minuti di recupero, assalto azzurro e rosso per Mele. Ma il risultato non cambia, per il Cassino prima sconfitta in campionato e domenica prossima trasferta ad Anzio.

CASSINO: Stellato, Cavaiola (68′ Tullio), Lazazzera, Mileto, Raucci (58′ Magliocchetti), Lucchese, Mele, Mazzaroppi (85′ Maciariello), Tortolano, Ingretolli (58′ Bianchi), Cavaliere (68′ Darboe). A disposizione Stellato, Cocorocchio, Evangelista, Caiazzo. Allenatore Carcione.

CYNTHIALBALONGA: Fusco, Bigi, Zitelli, Pisanu (75′ Falasca), Lissari (70′ Giordani), Albanese, Di Cairano, Calzone (70′ Giora), Sartor (75′ Cappai), Manca, Macchari. A disposizione Silvestrini, De Angelis, Stefanin, Mancino, Doratiotto. Allenatore Mariotti.

Arbitro: Pazzirelli di Macerata.

Marcatori: 21′ 31′, 45′ Sartor, 89′ Lucchese, 91′ Bianchi.

Note: espulso al 91′ Mele per poteste. Spettatori 600 circa.