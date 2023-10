San Marzano – Cassino 0-0: buon punto per gli azzurri in terra campana

Come già accaduto all’esordio con la Boreale, anche la seconda trasferta di campionato termina a reti inviolate per il Cassino. Gli azzurri hanno ottenuto un buon punto a Palma Campania nella sfida con il San Marzano. Di fronte la squadra di Carcione aveva l’11 campano, partito con grandi proclami ma ancora a secco di vittorie. Alla fine ne è uscita una sfida molto combattuta che però è terminata senza gol. Cassino che mantiene l’imbattibilità con all’attivo una vittoria e due pareggi e con la porta ancora inviolata. Ieri tra i pali è stato schierato Imbastaro, vista la squalifica di Stellato che tornerà a disposizione nel prossimo turno, prima panchina invece per il 2006 Ierardi. Carcione opta per il 3-4-3, sulla linea difensiva c’è Cavaiola con Lazazzera e Mileto e con Cocorocchio che si accomoda in panchina. A centrocampo trovano spazio Lucchese e Mele, mentre sulle due corsie agiscono Marraroppi e Raucci. In avanti Tortolano e Cavaliere sono a supporto di Ingretolli. Il Cassino parte con il giusto approccio al match con l’11 salernitano più contratto anche per la pressione di dover conquistare il primo successo. Tortolano è costantemente una spina nel fianco della difesa campana e in un paio di circostanze proprio l’attaccante di Ostia insieme a Ingretolli vanno vicino alla rete del vantaggio.

La squadra di Carcione ha il pallino del gioco con la formazione di Giampà che è costretta a cambiare l’assetto tattico per fronteggiare il nutrito centrocampo azzurro. Cassino però che, come accaduto ad Aranova con la Boreale, non riesce a sbloccare il risultato. Per la squadra di casa buona opportunità per Allegretti, ma è bravo Imbastaro a opporsi, poi qualche minuto dopo Musso va in rete ma il gioco era fermo per offiside. Ad inizio ripresa il Cassino ha una clamorosa occasione per passare in vantaggio, Lucchese serve Cavaliere sul filo del fuorigioco, la difesa campana si ferma confidando in una segnalazione dell’assistente di gara, ma l’azione è regolare. Cavaliere però non è abbastanza lucido e sciupa calciando a lato da ottima posizione. Il San Marzano prova a far salire l’intensità del match ma si fa vedere con scarsa incisività dalle parte di Imbastaro, a parte con il capitano Di Gennaro che di piatto mette i brividi alla retroguardia cassinate. I campani ci provano nel finale con il neo entrato Marotta e in pieno recupero con Maimone ma il risultato non cambia. Finisce 0-0 con l’attacco azzurro che resta a secco considerando che domenica scorsa a decidere il match con la Cavese era stato Mazzaroppi. Domenica prossima nuova sfida stimolante, al Salveti arriverà la capolista Cynthialbalonga, per una rivincita della Coppa Italia e per un match di alta classifica.

SAN MARZANO: Pareiko, Balzano, Favo (78′ Maimone), Musso, Di Gennaro (73′ Tripicchio), Ferrari, Allegretti (51′ Camara), Cipolla, Altobello, Somma (50′ Casillo), Emmanouil (81′ Marotta). A disposizione Cevers, Montoro, Tripicchio, Pisciotta, Chiariello. Allenatore Giampà.

CASSINO: Imbastaro, Cavaiola, Lazazzera, Mileto, Raucci (88′ Cocorocchio), Lucchese, Mele, Mazzaroppi, Tortolano (88′ Tullio), Ingretolli, Cavaliere (57′ Magliocchetti). A disposizione Ierardi, Maciariello, Darboe, Evangelista, Caiazzo, Luongo. Allenatore Carcione. Arbitro: Spera di Barletta. Antonio Tortolano