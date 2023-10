Colleferro: Scognamiglio “Una vittoria importante. Che bello essere qui”

Il Colleferro è già lassù. La squadra di mister Stefano Scaricamazza ha vinto la seconda partita consecutiva nel campionato di Eccellenza, ancora una volta per 1-0. Dopo aver sbancato Ferentino, la formazione rossonera ha superato il Centro Sportivo Primavera. “Loro avevano perso all’esordio per 4-0, ma non erano certamente quel tipo di squadra – dice il centrale difensivo classe 2001 Flavio Scognamiglio, ritratto nella foto di Leonardo Pera – Sapevamo che non sarebbe stata facile e così è stato. Per fortuna siamo riusciti a sbloccarla a metà primo tempo con Danieli, poi abbiamo limitato i rischi anche se la temperatura calda non ha aiutato il nostro ritmo. Non siamo riusciti a chiuderla, ma dopo l’espulsione di Arduini a circa un quarto d’ora dalla fine siamo riusciti a tenere botta. Bisogna saper soffrire se vogliamo arrivare fino in fondo e questa è sicuramente una vittoria preziosa, la seconda di fila senza subire gol”.

Scognamiglio, ex Team Nuova Florida, è uno degli ultimi arrivati in casa Colleferro: “Mi sono aggregato da un paio di settimane: nella prima gara sono subentrato nel primo tempo a causa dell’infortunio di Bianchi, mentre domenica sono stato titolare. Ho fatto un passo indietro a livello di categoria, ma questa società vale come o anche di più di club di serie D per organizzazione, ambizione e cura dei dettagli”. La porta inviolata non è un caso: “Il mister lavora tanto sulla fase passiva e tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Il gruppo? E’ composto da tanti giovani e altri ragazzi di esperienza, mi hanno fatto subito sentire parte di questa squadra”. Nel prossimo turno il Colleferro affronterà un’altra delicata trasferta a Sezze: “Non so molto di loro se non che hanno collezionato due pareggi nelle prime gare di campionato, ma sicuramente sarà un’altra sfida complicata. Dobbiamo scendere in campo come abbiamo fatto in queste due partite. La classifica? In questo momento ha un valore relativo, ora è importante soprattutto lavorare bene in allenamento e fare delle buone prestazioni”.