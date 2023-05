Consalvo: Bucciarelli “Annata utile, speriamo di rifare le Regionali”

L’Under 16 regionale dell’ULN Consalvo non ce l’ha fatta. Il gruppo, preso in corso d’opera da mister Valter Dolci, nonostante il grande impegno profuso non è riuscita a salvare la categoria. Nell’ultimo turno i capitolini hanno ceduto per 2-0 sul campo dell’Arce: “Una partita difficile soprattutto all’inizio – dice il centrale difensivo classe 2007 Pietro Bucciarelli – Abbiamo giocato su un campo molto grande e di erba naturale e quindi dovevamo prendere le misure, inoltre da qualche settimana stiamo adottando un nuovo modulo. L’Arce è passata in vantaggio a metà primo tempo e poi siamo arrivati all’intervallo con questo punteggio. Durante il riposo mister Valter Dolci ci ha chiesto di alzare il baricentro e infatti nel secondo tempo siamo stati un po’ più coraggiosi, ma loro si sono difesi molto bene. Poi su una ripartenza hanno segnato il 2-0 a una manciata di minuti dalla fine e così si è chiusa la sfida”. Per Bucciarelli, arrivato dalla Pro Calcio, è stato il primo anno tra i regionali: “Indubbiamente un campionato di maggiore qualità e intensità rispetto a quello provinciale. Inizialmente c’è stata qualche difficoltà, poi le cose sono andate meglio: ho cominciato giocando da terzino e poi sono stato piazzato centrale, inoltre dopo il recente torneo pasquale di Agropoli ho anche preso la fascia di capitano e questo mi fa sicuramente piacere. Sto bene all’ULN Consalvo e sto già pensando al prossimo anno. La squadra ha sempre tenuto botta nonostante sia stata una stagione complicata, venendo tra l’altro penalizzata da alcune decisioni arbitrali. Ma questo gruppo può rappresentare una buona base di partenza: serve sicuramente qualche innesto in mezzo al campo e un po’ più di profondità nella rosa, speriamo di riuscire a fare la categoria regionale anche l’anno prossimo visto l’ottimo campionato dell’attuale Under 17 provinciale”. Nell’ultimo turno ci sarà la sfida interna col Colleferro: “Ci teniamo a fare bene e a onorare il campionato fino all’ultimo minuto” assicura Bucciarelli.