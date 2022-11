U17: Pol. De Rossi – Nettuno 7-2

Primo tempo combattuto che si chiude sul 2 a 1 per i padroni di casa che acquisiscono il doppio vantaggio dopo soli 5 minuti per merito di Dell’orfanello e De Luca (su rigore). Svariate occasioni sciupate per andare sul 3 a 0 ma gli ospiti proprio allo scadere dei primi 45′ tengono vivo l’incontro accorciando con Botrugno.

Secondo tempo senza storia: il De Rossi torna in campo con le idee chiare e prima una doppietta di Bianchini poi Pagnotta, Savo e Ladisi sigillano il 7-2 finale rendendo inutile la seconda marcatura di Menichelli per gli ospiti.

IL TABELLINO

Pol. De Rossi – Nettuno 7-2

Pol. De Rossi: Vandilli, Spoleti (46′ Onorati), Dell’orfanello, Giannangeli (65′ Andreoli), Vendetti, Napolitano (80′ Consolo), Bianchini, De Luca, Ladisi (72′ Savo), Veneri (69′ Pagnotta), Castellanos.

Nettuno: Calabro, Gebbia (Parisi), Altoonte, Gangemi, Rossi, Silea (Pirozzi), Martusciello, Liparuli, Votrotti (Ferrazzano), Menichelli (Atzeni), Botrugno. a disp. Bulfone, Raileanu, Scardetta, Iliev

Marcatori: 2′ Dell’Orfanelllo (DR), 5′ De Luca (R) (DR), 45′ Botrugno (N), 55′, 65′ Bianchini (DR), 70′ Pagnotta (DR), 75′ Ladisi (DR), 76′ Menichelli (N), 80′ Savo (DR)

Alessandro Giannangeli