Lodigiani (U19): Esordio vincente di Mister Centomani

Sono trascorsi 5 mesi da quando Mister Centomani ha salutato il gruppo 2006 del Trastevere guidato per due anni. Per un Mister abituato a lavorare con ragazzi già formati, è stato un modo nuovo di approcciare il lavoro quotidiano che ha incrementato il proprio bagaglio di esperienza. Un percorso con la squadra del Rione che, nonostante il periodo pandemico e le difficoltà riscontrate, ha portato ad una crescita della rosa che nei tornei di fine stagione ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutte le squadre.

In questi mesi non sono mancate le opportunità per allenare, ma dopo varie proposte, Mister Centomani ha deciso di tornare in pista alla guida della Juniores della Lodigiani, una squadra storica nel panorama romano che vuole rilanciarsi presto in classifica, dopo una partenza stentata. Un ritorno nella categoria già sperimentata con i nazionali nella Pro Calcio Tor Sapienza.

“Effettivamente dopo tante chiamate che mi hanno fatto enormemente piacere, a testimonianza del lavoro svolto in questi anni, quando mi ha chiamato la Lodigiani per la under 19 non ho esitato un attimo e ho accettato. Ringrazio il direttore Melfa per la fiducia che spero di ricambiare. Far parte della Lodigiani é un onore. Gia entrando nel centro sportivo si avverte il peso della responsabilità di appartenere ad un club storico. Il percorso è arduo e in salita. Ieri la prima vittoria della mia gestione, sono convinto che si potrà piano piano risalire la china e riportare la squadra dove merita. Il girone C è tostissimo, secondo me quello più complicato dei tre, ma come dico sempre, il lavoro alla fine paga sempre.” le parole a caldo del Mister, al quale facciamo in bocca al lupo per la nuova esperienza.

Paolo Nardi