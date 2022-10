Cassino – Casertana 3-1: gli azzurri domano la squadra di Parlato

Vittoria di prestigio per il Cassino che allo stadio Salveti supera 3-1 la Casertana nel turno infrasettimanale della quarta giornata. Tre punti davvero importanti per la squadra di Imperio Carcione, capace di avere la meglio sull’11 campano, accreditato per il salto di categoria. E invece a far festa a fine partita sono i giocatori azzurri, autori di una prestazione maiuscola con un successo in rimonta. Nella Casertana mister Parlato deve rinunciare a diverse pedine, ma lancia dal primo minuto l’ex Lazio Onazi. Dall’inizio anche l’ex Casoli.

Nel Cassino tra i pali Carcione sceglie Lovecchio, a centrocampo spazio per Cardore, in panchina si rivede Lucchese che poi entrerà nella ripresa. Parte bene il Cassino che al 10′ va vicino al vantaggio con una spettacolare acrobazia di D’Alessandris con la palla che sfiora il palo e termina sul fondo. Al minuto 14 la Casertana va in rete, sfortunato nell’occasione Donnarumma che nel tentativo di rinviare un tiro cross di Vacca, colpisce male la palla che si insacca alle spalle di Lovecchio.

Il Cassino non si disunisce e prova a proporsi in avanti nonostante la Casertana riesca sempre ad essere propositiva. Al 26′ Prisco ferma fallosamente D’Alessandris, per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto Ingretolli realizza la sua terza rete in campionato. Al 34′ Darboe ci prova dal limite ma la conclusione del centrocampista gambiano non inquadra lo specchio della porta. Ad inizio ripresa il Cassino con un micidiale uno-due mette le mani sul match. Succede tutto tra il 49′ e il 51′, prima è Tribelli con una giocata pregevole a superare Prisco e a portare in vantaggio gli azzurri, poi nell’azione successiva è D’Alessandris a sorprendere il portiere casertano e a firmare la sua terza rete con la sua nuova maglia, raggiungendo in questa speciale classifica il suo compagno di reparto Ingretolli. Il tecnico ospite prova a scuotere i suoi operando diversi cambi, l’occasione più pericolosa capita sui piedi del neo entrato Favetta, che ben imbeccato da Turchetta, si presenta davanti a Lovecchio ma calcia alto sopra la traversa. Il Cassino tiene bene il campo, difendendosi con ordine e portando a casa la seconda vittoria in campionato. Fanno festa i tifosi azzurri, gemellati da anni con quelli di Caserta. Domenica trasferta sul campo del fanalino di coda Vis Artena.

CASSINO: Lovecchio, Raucci, Donnarumma, Cocorocchio, Gallo, Maciarello, Darboe, Cardore (70′ Orlando), Tribelli (75′ Lucchese), Ingretolli (86′ Tomassi), D’Alessandris (81′ Cavaliere). A disposizione Della Pietra, Evangelista, Mazzaroppi, Tomaselli, Bianchi. Allenatore Carcione.

CASERTANA: Prisco, Galletta (87′ Gazerro), Sabatino (53′ Favetta), Vacca, Tringali (53′ Darini), Ferrari, Bollino (64′ Dionisi), Onazi (46′ Turchetta), Cugnata, Casoli, Rainone. Allenatore Parlato.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Marcatori: 15′ autorete Donnarumma, 27′ Ingretolli rig., 49′ Tribelli, 50′ D’Alessandris.

Note: ammoniti Donnarumma, Maciariello, Ingretolli, Sabatino.