Vis Artena – Paganese 1-1

La Vis Artena centra subito un buon pareggio. Contro un avversario importante come la Paganese la squadra di Maurizi dimostra, dopo un grande avvio di gara, di saper lottare e soprattutto pungere grazie ad un Odianose che ha siglato il gol che è valso l’1-1 finale.

La Vis Artena parte con il piede premuto sull’acceleratore. A provarci subito è Khoris ma la sua zampata è alta sopra la traversa. Gli ospiti faticano ad ingranare e al 4’ sono ancora i ragazzi di Maurizi a rendersi pericolosi ma Pinestro neutralizza il tentativo dal limite di Tiziano Luciani.

All’11’ la Vis Artena sfiora ancora una volta il vantaggio. Punizione dalla destra, la palla sfila sul secondo palo dove Sirignano libera un gran sinistro che si schianta sul palo. Sulla palla vagante si avventa Khoris ma De Felice salva sulla linea. Al 23’ la Paganese prova a sciogliersi con D’Agostino che però spara alto sopra la traversa. Nel finale di primo tempo gli ospiti spingono con maggiore decisione e poco dopo la mezzora centrano una traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da qui alla fine del primo tempo succede poco o nulla con le due formazioni che vanno a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Paganese trova subito il guizzo giusto per sbloccare il risultato. Gli ospiti di distendono sulla sinistra, cross sul secondo palo dove sbuca Cusumano che insacca il gol dell’1-0. Al 10’ Patitucci tiene in partita i rossoverdi con la grande risposta sul tentativo in spaccata di Pozzebon. Al 20’ la Vis Artena si accende con la grande verticalizzazione per Odianose che supera il portiere in uscita ma al momento di battere a rete viene stoppato dal direttore di per sospetta posizione di offside.

Una manciata di minuti dopo i rossoverdi vanno ancora vicini al pareggio con Khoris che in spaccata non riesce a spingere in porta su cross basso di Angelilli. I padroni di casa ci credono e alla mezz’ora agguantano il meritato pareggio. Cross dalla destra per Odianose che sale in cielo e incorna in rete la palla che vale l’1-1. Nel finale la squadra di Maurizi cerca il colpo di coda provando a sfruttare soprattutto la velocità di Odianose. La difesa della Paganese però fa buona guardia e riesce a neutralizzare le sortite offensive del numero 11 rossoverde.

Da qui in avanti, nonostante la pressione dei padroni di casa, il risultato non si muove con la Vis Artena che si gode un buon punto contro un avversario importante come la Paganese.

SERIE D

VIS ARTENA – PAGANESE 1-1

VIS ARTENA Patitucci, Spinozzi (17’st Odianose), Angelilli (42’st De Angelis), Khoris (42’st Tripoli), Vasco, Carannante, Luciani, Canestrelli (17’st Talone), Sirignano, Nannini, Intzidischristos PANCHINA Giuliani, Fagiolo, Pape, Luciani M., Cerbara ALLENATORE Maurizi

PAGANESE Pinestro, Cusumano, Iuliano, Pozzebon, D’Agostino (26’st Del Gesso), De Felice, Capone, Verna (15’st Esposito), Brugnano, Di Somma (17’st Mazzeo), Maccherini (15’st Scandurra 31’st Adeyemo) PANCHINA Reclaf, Pasnevs, Semolella, Ancora ALLENATORE Giampà

MARCATORI Cusumano 5’st (P), Odianose 30’st (VA)

ARBITRO Galiffi di Alghero

ASSISTENTI Gigliotti di Lamezia e Mallimaci di Reggio Calabria

NOTE Ammoniti Carannante Angoli 5-5 Rec. 1’pt – 5’st