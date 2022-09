Rocca Priora RDP, Giovannetti: “Squadra giovane, ma ambiziosa”

La grandissima passione calcistica di Natale Giovannetti non si è ancora spenta.

Il team manager del Rocca Priora RDP, ormai alla quarta stagione nel club castellano, è pronto a vivere una nuova avventura sul campo. “Sono nel calcio dilettante dal lontano 2000: mi piace stare in questo mondo, seguire da vicino la crescita dei ragazzi e provare a dare il mio contributo. In estate il comitato regionale mi ha premiato con una targa come “dirigente benemerito” e questo mi ha fatto particolarmente piacere, dandomi ulteriore spinta per continuare questa avventura”.

In tanti anni di calcio, Giovannetti ha visto nascere numerosi gruppi, più o meno competitivi. L’esperto team manager del Rocca Priora RDP è pronto a scommettere su quello allestito quest’anno dalla dirigenza castellana: “La società ha lavorato molto bene, nonostante siano cambiati diversi interpreti dell’organico dell’anno scorso che aveva fatto benissimo per gran parte del campionato. Adesso c’è una squadra più giovane, ma ugualmente ambiziosa. Il girone è tosto, ma credo che si possa fare un buon campionato”.

In settimana è arrivata l’ufficialità della scelta di mister Stefano Gioacchini: “Un uomo di calcio che ha avuto importanti esperienze nel mondo del professionismo, un allenatore che sa lavorare coi giovani e fa praticare un buon calcio alle sue squadre. Credo che ci siano tutti i presupposti affinchè questo gruppo ci regali delle belle soddisfazioni”. E Giovanetti, come sempre, metterà a disposizione esperienza, passione e competenza a disposizione di questi ragazzi.