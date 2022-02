Prima giornata di ritorno per il Campionato Under 16 Elite dove il Cassino affronta la Romulea.

Inizio fulminante per gli ospiti che al 1° minuto passano in vantaggio con Corrasco. I padroni di casa cercano subito di riportarsi in parità ma gli Amaranto Oro raddoppiano al 25’ con Di Fiore. Buon forcing del Cassino che però non porta frutti e il primo tempo si chiude sul 2 a 0.

Nel secondo tempo arriva il bellissimo gol della Romulea con Aquilini che porta la compagine di San Giovanni sul 3-0. Alla fine del match il gol della bandiera del Cassino con Zappoli. Finisce 1-3 per la Romulea che conferma così il primo posto nel girone C. mentre il Cassino, dopo un ottimo avvio di campionato scivola all’8° posto.

Il prossimo turno vedrà di fronte Romulea e Vigor Perconti che sarà il big match di giornata.