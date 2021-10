Sora – Colleferro 0-0: i bianconeri perdono il primato

Il Sora non riesce a sfondare il muro del Colleferro e così allo stadio Claudio Tomei termina 0-0 l’incontro della terza giornata di Eccellenza girone C. I bianconeri salgono a 7 punti in classifica, al secondo posto insieme a Lupa Frascati, Anagni e Ferentino, mentre a punteggio pieno con 9 c’è solo la Vis Sezze, a cui il Sora farà visita domenica prossima.

Primo tempo con poche occasioni. Al 10′ prima occasione bianconera, con De Fato che ci prova dalla distanza, ma il suo destro è alto sulla traversa. Al 18′ Sora pericoloso: Magno serve Rossi, tiro sul primo palo respinto dal portiere ospite Alessandri. Al 41′ episodio dubbio nell’area del Colleferro, con un difensore che tocca nettamente il pallone con un braccio dopo un rimpallo, ma l’arbitro fa cenno di proseguire tra le proteste in campo e in tribuna.

Secondo tempo più emozionante, con il Sora che finisce in crescendo, ma manca il gol vittoria. Al 17′ ghiotta occasione per il Sora per sbloccare il risultato: il calcio di punizione dal limite dell’area battuto da Criscuolo buca la barriera, ma è centrale e viene bloccato senza problemi da Alessandri. Al 31′ Chiacchio approfitta di un liscio e si invola verso la porta, ma tira addosso al portiere in uscita. Al 32′ è Rossi ad avere la palla buona per sbloccare il risultato, ma il suo destro lambisce il palo. Al 42′ prima occasione per il Colleferro con una punizione deviata parata da Frasca, con gli ospiti che protestano per un presunto atterramento in area sorana. Al 45′ Camara, appena entrato in campo, spara un siluro da fuori area a fil di palo, su cui Alessandri vola a deviare in corner. Al 48′ il Colleferro sfiora la beffa con il contropiede finalizzato da Oriani, ma solo a fil di palo.

SORA: Frasca, Pellegrino, Belotti (35’st Murolo), Gori (20’st Chiacchio), Iannuzzi, Gargiulo, Magno (45’st Camara), Criscuolo, La Porta (30’st Frattesi), De Fato, Rossi. A disp.: D’Angelo, Ranellucci, Marini, Di Francescantonio, Befani. All. Cavallo.

COLLEFERRO: Alessandri, Casazza, Galeazzi R., Cataldi, Lisi, Galeazzi Claudio, Felici (37’st Calabresi), Mastrella, Tornatore, Amici (28’st Oriano), Bernabei (33’st Carlini). A disp.: Ercoli, Lanni, Coluzzi, Basilischi, Gabriele, Colaiacomo. All. Battistelli.

ARBITRO: Di Biasio di Formia.

NOTE: ammoniti Gargiulo (S), Criscuolo (S), Felici (C), Carlini (C); angoli 6-1; rec.2’pt, 5’st.