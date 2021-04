Anzio: a centrocampo arriva Lorenzo De Gennaro

L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/21 con il centrocampista, classe 1995, Lorenzo De Gennaro. Cresciuto nelle giovanili del Pro Cisterna, ha debuttato tra i professionisti con la maglia della Torres nella stagione 2013/14, disputando da titolare l’incontro di Coppa Italia di Serie C contro il Frosinone e collezionando successivamente una presenza in campionato.

Nel 2014 il passaggio all’Albalonga, con cui vince la Coppa Italia di Eccellenza e il campionato, seguono tre stagioni alla Lepanto Marino, che contribuisce a riportare nella massima serie regionale grazie alla vittoria nella Coppa Italia di Promozione 2015. Nel 2018 il passaggio alla Cynthia e l’ennesima finale di coppa raggiunta, stavolta persa contro il Team Nuova Florida e infine il ritorno alla Pro Cisterna, dove disputa l’ultimo campionato di Eccellenza e le prime giornate della stagione 2020/21:

«Sono felicissimo di essere qui, avevo ricevuto diverse proposte ma non ho esitato quando mi è arrivata la chiamata dell’Anzio perché conosco il blasone della società e l’importanza di una piazza che non ha bisogno di presentazioni. Mi fa piacere ritrovare Bencivenga come compagno di squadra, oltre a tanti ragazzi che negli anni ho avuto modo di affrontare e apprezzare da avversari. Spero di dare una mano alla causa, porto la mia esperienza e la mia generosità in mezzo al campo e mi auguro che sia di aiuto soprattutto ai più giovani». De Gennaro aveva iniziato la stagione a Cisterna, società che ha scelto di non aderire alla ripartenza del campionato: «Ne approfitto per ringraziare e salutare i tifosi della Pro. Sarà un torneo particolare perché non ci saranno retrocessioni, ragion per cui l’unico obiettivo per tutte le squadre deve essere quello di provare a vincere il girone. Noi siamo un buon gruppo, abbiamo tutte le carte in regola per diventare la mina vagante del nostro raggruppamento».