Piutre Fantacalcio: il brand di moda creato per assecondare lo stile dei fantallenatori

Nel mondo del calcio, come nella vita, bisogna avere stile. Piutre Fantacalcio è il primo brand di moda creato per assecondare lo stile dei fantallenatori: uno stile dinamico e vivace, grintoso e fashion, sempre aperto a novità e voglioso di stupire con proposte uniche. Proposte come quella rivolta a tutti gli amanti del Fantacalcio nel periodo del lockdown, sia a marzo che a novembre. Un’idea rivoluzionaria, che ha permesso di vivere la propria passione anche nel momento in cui la Serie A era ferma. Un fantacalcio vintage in cui ogni fantallenatore poteva mettere in campo il tridente dei propri sogni. Non è un caso, quindi, se il gioco è stato chiamato “Il Fantacalcio dei Sogni”. E allora spazio anche ai grandi ex di Roma e Lazio. Nella quarta edizione, conclusa proprio nei giorni scorsi, tra i calciatori della Roma si poteva scegliere Lamela, Totti e Osvaldo. La Lazio rispondeva quell’anno con Klose, Mauri, Hernanes e Zarate. Quale tifoso non avrebbe voluto mettere in campo campioni di questo calibro? Solo Piutre Fantacalcio , tramite i suoi social (Facebook, Instagram e Youtube) l’ha permesso e, ancora, lo permetterà.

UN FANTACALCIO CHE HA STILE – In un anno di vita Piutre Fantacalcio si è fatta conoscere dagli amanti del Fanta con una serie di iniziative emozionanti ma non solo. Anche grazie a una collezione estiva cool, frizzante e allegra, l’azienda è riuscita a entrare nel cuore dei suoi follower. E ora è ormai pronta a vestire i fantallenatori anche nella stagione invernale: sono arrivate, infatti, le felpe e le tute griffate Piutre. Insieme alle T-shirt Piutre possono essere utilizzate come sorpresa perfetta da regalare a tutti gli amanti del Fantacalcio (per compleanni, feste o ricorrenze). In questo modo anche mogli, fidanzate, mamme e amiche non avranno più problemi nella ricerca di un dono adeguato, perché sapranno che, con i prodotti Piutre, andranno sul sicuro. Stesso discorso per tutti gli amici che vorranno condividere la propria passione con altri fantallenatori. I capi di Piutre Fantacalcio stanno diventando sempre di più un marchio distintivo.



MADE IN ITALY – Manifattura e produzione in Italia, tessuto di qualità, stile vincente. Il successo dei prodotti Piutre ruota intorno a queste caratteristiche ma non solo: felpa hoodie o girocollo, pantaloni lunghi o corti. Indossando Piutre, chiunque sa di essere trendy e di poter sfoggiare il proprio outfit nelle situazioni più diverse: mentre guarda le partite, in centro con i propri amici, a un aperitivo casual. Capi che colpiscono immediatamente l’occhio e il cuore dei Fantallenatori, conseguenza del lavoro realizzato da professionisti esperti: nasce da qui la collaborazione con una fashion designer che lavora per brand internazionali e la realizzazione di uno shooting con Sarah Baderna, modella piacentina che vive e lavora a New York da diversi anni. E tra i modelli uomini? Il ringraziamento di Piutre va a due grandi atleti, Dejan Kulusevski (calciatore della Juventus) e Fabio Galante (ex giocatore dell’Inter) che, in amicizia, hanno posato con alcuni capi. Piutre è un brand di moda, in tutto e per tutto. È dal fashion che nasce e si sviluppa il progetto, offrendo ai Fantallenatori un punto di vista differente, in grado di farli sentire vincenti con prodotti che raccontano il loro modo di essere.