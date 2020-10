Unipomezia: Ilari “Siamo sulla buona strada”

Seconda vittoria consecutiva per l’Unipomezia. La compagine di Solimina ha bissato il successo con l’Atletico Lodigiani battendo al Vigor Center una temibilissima Perconti. Delgado e Rossi hanno messo il sigillo sui tre punti al termine di un match ben interpretato dall’inizio alla fine, come sostiene il difensore Emiliano Ilari.

“Sono soddisfatto per la prestazione di ieri. Abbiamo mantenuto praticamente sempre noi il pallino del gioco e abbiamo subito pochissimo. Non era semplice perché la Vigor è un’ottima squadra, giovane e con elementi di grande qualità. Sono soddisfatto sia per il gioco espresso sia per la gestione della gara nel complesso. Partita dopo partita ci stiamo amalgamando sempre di più, ci stiamo conoscendo e stiamo riprendendo confidenza con il campo. Anche la classifica inizia a sorriderci, siamo ancora imbattuti e con un match da recuperare. Dobbiamo continuare su questa strada, per ora siamo soddisfatti”.