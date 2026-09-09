Albalonga: Bellucci, doppietta da urlo!

Un esordio da urlo. L’Albalonga ha conquistato i primi tre punti del campionato battendo 3-2 l’Atletico Lodigiani al “Francesca Gianni” di San Basilio che tra l’altro aveva ospitato i castellani del presidente Bruno Camerini per tutta la scorsa stagione, stante la mancanza di un impianto disponibile nel territorio di Albano. Dopo aver eliminato i capitolini dalla Coppa Italia, gli azzurri si sono ripetuti in campionato rimontando addirittura dal doppio svantaggio iniziale: “Loro sono partiti forte e probabilmente non ce lo aspettavamo – dice Riccardo Bellucci, attaccante classe 2002 – Già in Coppa Italia avevamo visto che l’Atletico Lodigiani è una squadra giovane e organizzata, ma non abbiamo avuto l’approccio corretto. Comunque siamo stati bravi a replicare subito: sono molto contento per la doppietta, ma soprattutto per la vittoria della squadra”.

Proprio il gol dell’1-2, segnato da Bellucci nel finale di primo tempo, ha segnato una prima svolta della partita: “Sembrava una gara un po’ stregata per noi perché prima del raddoppio avversario avevamo colpito una traversa con Ingretolli. Quel gol è stato importante per cambiare l’inerzia, poi nel secondo tempo siamo rientrati in campo con un atteggiamento diverso e con la giusta testa, attaccando con costanza ed equilibrio. Vincere in rimonta è ancora più bello, è stato un successo di gruppo”. Bellucci parla del suo approdo all’Albalonga: “L’anno scorso a a Monterotondo ho vissuto un’annata particolare, con un buon bottino personale (8 reti, ndr) ma con la retrocessione della squadra. Ho parlato subito col direttore sportivo Giorgio Tomei a fine campionato e il fatto che l’Albalonga mi abbia subito mostrato la sua stima è stato importante per me, infatti abbiamo trovato presto un accordo”. Domenica è stata ottima l’intesa con Ingretolli: “Con Cristiano c’è un ottimo feeling, d’altronde lui è un giocatore forte e ti aiuta tanto in mezzo al campo. Di obiettivi personali non mi piace troppo parlarne anche se vorrei superare il mio miglior rendimento che è proprio quello di Monterotondo, ma sarà importante ciò che farà l’Albalonga: questa è una squadra in grado di giocarsela con tutti, puntiamo a fare il massimo confermando magari un piazzamento nei play off”. Nel prossimo turno l’Albalonga tornerà a giocare a Cecchina (nuovo impianto per le gare casalinghe degli azzurri) dopo il successo di Coppa Italia. “Ospiteremo il Città di Anagni, una neopromossa che ha riconfermato alcuni giocatori dopo la vittoria in Eccellenza. Loro hanno fatto bene in Coppa Italia, ma hanno perso la prima di campionato e quindi saranno animati da tanta voglia di riscatto: sarà una partita difficile, ma noi vogliamo dare continuità alle prime due vittorie stagionali”.