Cassino: firmano gli argentini Schinnea e Veron. In arrivo anche Sessa

Prende forma il Cassino 2026/27 targato Davide Mancone. Dopo gli arrivi di Aquino e Celli, la società azzurra ha ufficializzato l’arrivo di due giocatori argentini. Si tratta di Lautaro Schinnea e Nicolas Veron. Partiamo dal primo, centravanti di 30 anni, nato a Buenos Aires. Cresciuto nelle giovanili del River de la Plata, ha esordito tra i professionisti in Argentina con Defensores de Belgrano e Aldosivi, collezionando anni di Serie C sudamericana quasi sempre amdando a segno in doppia cifra. In Italia ha attraversato la Serie D con Afragolese, Biancavilla, Terranuova Traiana e Igea Virtus, prima di imporsi in Eccellenza con diciassette reti al Napoli United. “Arrivo a Cassino pieno di entusiasmo – afferma Schinnea – perché ho capito subito che ero di fronte a un progetto importante. E per noi giocatori questo conta molto. So che Cassino è una piazza calda e questo mi piace. Non penso di fare la differenza da solo ma insieme a tutto il gruppo. I tifosi si aspettano molto da noi e daremo del nostro meglio. Il colpo di testa è la mia arma vincente, mi piace giocare in area ma anche dare una mano nella fase di non possesso mettendomi a disposizione del mister e della squadra”.

Veron, è un attaccante di 23 anni, nato a Santa Fé. Punta centrale, piede destro, arriva dopo le esperienze in Serie D con il Sora e in Eccellenza con l’Arce 1932. Non è un nome nuovo per chi segue il calcio cassinate: suo fratello Franco ha indossato la maglia biancoazzurra nella scorsa stagione. Veron arriva però con un’identità tutta sua, da costruire e dimostrare. “Ho scelto Cassino – afferma Veron – perché, tra le altre cose, conosco mister Mancone. Mi piace la sua idea di calcio e apprezzo molto il suo entusiasmo. Ho voglia di mettermi in gioco un un progetto che mi ha subito stimolato. Sicuramente qui c’è voglia di ripartire e rialzarsi subito dopo la retrocessione della passata stagione. Non vedo l’ora possa iniziare questa nuova avventura”.

E il club azzurro ha raggiunto l’accordo anche con Mattia Sessa, classe 2002. Cresciuto tra le giovanili del Picerno e del Potenza, ha esordito in Serie C con il club lucano. Ha poi giocato in Serie D con il Lavello, alla corte di Zeman junior e si è fatto le ossa in Eccellenza con il Formia. Esterno versatile: può giocare a destra, a sinistra, e all’occorrenza anche da nove. Mister Mancone lo conosce già dai tempi di Gaeta. Sa quello che può dare. Sessa ha le idee chiare “Il blasone della piazza, i nomi importanti che sono passati da qui – ha detto il neo acquisto del Cassino – mi hanno convinto ad accettare la proposta. È una piazza che ha sempre fatto calcio serio. Chiunque spende parole per il Cassino, spende belle parole. Non vedo l’ora di cominciare. Grinta, cuore e velocità sono le mie parole chiave”