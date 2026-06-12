Cassino: inizia l’era Gigi Lunghi. Obiettivo puntato su crescita giovani e Lega Pro in qualche anno

Il Cassino Calcio ha una nuova anima e da ieri è ufficiale il passaggio di consegne tra vecchia e nuova proprietà. In una sala Restagno gremita il neo direttore generale Gigi Lunghi ha illustrato il nuovo assetto societario e quelli che saranno gli obiettivi della stagione che verrà e degli anni futuri.

A coordinare la conferenza stampa Elena Varriale, incaricata dal club di guidare l’ufficio comunicazione. Erano presenti il sindaco Enzo Salera, il presidente della Bpc Vincenzo Formisano, l’ex presidente azzurro Nicandro Rossi, il consigliere comunale Andrea Vizzaccaro. E con Lunghi gli imprenditori ciocari Walter Palombi ed Ezio Pierciballi. Seduto in prima fila il neo presidente Antonio Franco Persichilli.

“Nella mia vita – afferma Gigi Lunghi – ho vinto più di dieci campionati, sia da giocatore che da dirigente. Se sono venuto qui è per sposare un progetto importante. Ripartiamo dall’Eccellenza consapevoli che ci aspetta un campionato duro dove su tutti i campi ci aspetteranno per renderci la vita difficile. L’obiettivo è quello di portare, nel giro di qualche anno, la squadra in Lega Pro. L’Accademia Frosinone sarà vicina alla vita del Cassino e coinvolgeremo diversi nostri giovani nella prima squadra. L’organico è per tre quarti completo, anche con tanti over che hanno sposato il nostro progetto. Alla guida della squadra Davide Mancone che ho avuto come compagno di squadra tanti anni fa e poi come allenatore. Credo in lui e nelle sue capacità. I giovani sono il presente e il futuro, le scuole saranno protagoniste del nostro progetto. Per il discorso strutturale amplieremo il campo 2 in modo che le giovanili possano restare in città e miglioreremo il Salvetino e gli spogliatoi, in attesa del progetto a più ampio respiro che prevede il nuovo centro medico”. Il primo cittadino ringrazia la cordata di imprenditori e plaude al progetto.

“Ho subito capito – afferma Salera – che avevamo di fronte persone serie, con idea e visione giuste. Posso dire che l’iter per le torri faro al Salveti è concluso ed è passato nell’ultimo consiglio comunale. L’amministrazione vuole essere sempre più vicina allo sport cittadino”.

Un pezzo del vecchio Cassino ci sarà ancora visto che a Benito Coppola è stata assegnata la vice presidenza. Giuseppe Di Prete sarà il responsabile del settore giovanile, Antonio De Rosa si occuperà del marketing. Federico Rotondo ed Edoardo D’Angelo cureranno i social media. Nicandro Rossi ha incassato i ringraziamenti da parte della nuova proprietà, dei tifosi presenti e dell’amministrazione per aver guidato il Cassino per tredici anni con due promozioni, una coppa Italia di Eccellenza vinta e nove campionati consecutivi di serie D. L’ex patron si è preso un paio di mesi di tempo per decidere se accettare la carica di presidente onorario.

“Parlo da tifoso – afferma Vincenzo Formisano – e posso dire che questo progetto è di massima serietà. Ho avuto modo di conoscere meglio gli imprenditori qui presenti e l’obiettivo è di tornare a dove ci compete. Il calcio è strano, delle volte ti dà, altre ti toglie. Capisco il campanilismo verso il Frosinone ma delle volte bisogna saper pure emulare alcuni progetti. Loro un anno fa erano a un passo dalla C con lo spauracchio di uno spareggio. Poi le cose sono cambiate e puntando tanto sui giovani hanno ottenuto una promozione in A. Come Bpc saremo sempre vicini al club come abbiamo sempre fatto e pensare che questo progetto possa aiutare anche tanti giovani ci gratifica”. Andrea Vizzaccaro lancia un appello ai tifosi. “Mettiamo da parte – dice il consigliere comunale, a cui sono stati affidati dal club i rapporti istituzionali, – le polemiche e le contestazioni del passato. Crediamoci tutti insieme, riempiendo lo stadio ogni domenica”.