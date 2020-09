Trastevere U15. Mister Centomani: Obiettivo la crescita dei ragazzi

A poco più di 2 settimane dall’inizio del campionato come valuta i progressi della squadra? Con quale obiettivo vi presentate sulla linea di partenza?

Devo dire che il nostro è un gruppo di ragazzi che fin da subito si è messo a disposizione e sta lavorando con impegno e dedizione. Sappiamo bene le insidie che il campionato può riservare, ma i ragazzi settimana dopo settimana stanno cominciando a crescere sotto ogni punto di vista per farsi trovare pronti all’appuntamento. La strada è lunga, lo sappiamo, stiamo lavorando al meglio e credo che con il sacrificio di tutti riusciremo a portare a casa un risultato che è principalmente la crescita dei ragazzi più della posizione in classifica.

Seguendo qualche allenamento si vede che state lavorando molto sugli schemi e sulle situazioni di gioco. Una novità per i ragazzi. Servirà del tempo per vederli applicati in partita, ma la strada sembra quella giusta.

Diciamo che i miei allenamenti cercano sempre di essere simili al modello prestativo, secondo me le situazioni di gioco vanno comunque sempre provate e riprovate in allenamento per poterle vedere applicate in partita.

Come valuta il girone B in cui siete inseriti?

Premesso che al momento è difficile fare un pronostico perché non si conoscono bene le rose delle squadre, chiaramente Urbetevere, Lodigiani e Romulea per la loro storia partono con i favori del pronostico, strada facendo capiremo meglio il livello del girone e quale ruolo potremo avere.

Redazione calciolaziale