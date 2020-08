Amatrice: alla guida tecnica confermato Romeo Bucci

L’ASD Amatrice ha comunicato che Romeo Bucci sarà alla guida della prima squadra nel campionato di Promozione anche per la stagione 2020-2021.

Il nuovo Direttore Sportivo del settore calcio sarà invece Alessandro Onesti. La società ringrazia Gianluca Fabiani per per il lavoro svolto nei mesi scorsi ad Amatrice.

“Stiamo preparando al meglio i quadri dirigenziali e tecnici per la stagione in arrivo -commenta il Presidente dell’ASD Amatrice Tito Capriccioli– vogliamo farci trovare pronti per l’inizio del campionato, con la consapevolezza di aver accumulato un’esperienza che ci servirà sicuramente per il torneo in partenza”.