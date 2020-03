Insieme Ausonia, Monaco di Monaco “Restiamo sul pezzo, ora piedi per terra”

Dopo il passo falso contro l’Astrea, l‘Insieme Ausonia è tornato a correre. Nell’ultima giornata di campionato i biancoblù di Sasà Amato hanno travolto il Pontinia a Madonna del Piano 5-1 aumentando il proprio vantaggio in testa alla classifica.

Ora gli aurunci sono a +7 dal Gaeta secondo avvicinandosi sempre di più al traguardo finale. Ma ancora non è arrivato il momento di rilassarsi e bisogna rimanere sul pezzo, come afferma l’attaccante Giuseppe Monaco Di Monaco:

“Siamo tornati ad avere un vantaggio considerevole e chiaramente siamo molto soddisfatti. Mentalmente stiamo bene, non potevamo sentici meglio. Adesso, però, non dobbiamo assolutamente cullarci sugli allori anche perché abbiamo visto che appena concediamo qualcosa dietro ne approfittano. Siamo stati rimontati con un vantaggio di otto punti quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e non mollare un centimetro”.

Il Comitato ha disposto per la sospensione totale di tutte le attività sportive fino al 15 marzo compreso, in tal senso il bomber afferma: “Solitamente quando arriva una sosta la ripresa può nascondere sempre qualche insidia, ma in questo caso riprenderemo tutti alle stesse condizioni quindi sono più che sereno”.

Monaco Di Monaco conclude poi con un pensiero sulla sua stagione e sul finale di campionato:

“Mi ritengo soddisfatto del mio anno anche se magari sto giocando meno rispetto al passato. Ma in un gruppo forte come il nostro ci sta, personalmente cerco di dare sempre il mio contributo quando vengo chiamato in causa e sarà così fino al termine della stagione. Mi aspetto un finale infuocato, come detto dietro è lotta aperta per il secondo posto e squadre come Sora, Palestrina, Gaeta o Casal Barriera sperano in qualche nostro passo falso per provare ad insidiare anche la prima posizione. Perciò, ci sarà da sudare fino all’ultima partita”.