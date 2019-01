L’Under 16 dell’Urbetevere, Santoni “Il lavoro sta dando frutti”

“Il lavoro sta dando i suoi frutti, i ragazzi stanno crescendo progressivamente giornata dopo giornata, allenamento dopo allenamento”.

Esordisce così mister Santoni dell’Urbetevere parlando del grande periodo di forma dei suoi ragazzi; quattro vittorie consecutive e sette risultati utili nelle ultime sette giornate sono un gran bottino che ha permesso ai gialloblù di scalare la classifica e di ritrovarsi, ad oggi, a ridosso della zona playoff. Una continuità questa che la sua squadra non aveva trovato ad inizio campionato:

“Serviva solo tempo per crescere, per conoscerci e giocare da vero gruppo. Purtroppo tanti episodio ad inizio stagione non ci hanno permesso di dare la giusta continuità ai risultati, soprattutto per un discorso di maturità che piano piano stiamo acquisendo”.

Di seguito il tecnico si focalizza sulla prossima partita, che li vedrà scendere in campo con la Lupa Roma fuori casa: “Ai ragazzi in settimana ho detto di non guardare la classifica perchè in questo momento sarebbe l’errore più grande che potremmo fare. Ogni partita è fondamentale e va approcciata al massimo. Abbiamo rincorso fino ad adesso e dobbiamo continuare a farlo, è questo il nostro compito se vogliamo sfruttare i profitti del nostro lavoro. Inoltre la partita contro la Lupa nasconde grandi insidie: Monaco è un grande mister che prepara sempre al meglio le sfide, in secondo luogo il loro campo è in erba e questo potrebbe sempre crearci problemi dato che non ci siamo abituati; anche il meteo che non promette bene potrebbe peggiorare questa situazione rendendo il manto erboso ancora più pesante. Dovremmo stare attenti e concentrati sin dal fischio iniziale”.

In ultima battuta Santoni si concentra sugli aspetti che possono essere migliorati nel gioco della sua squadra: “Al di là delle statistiche trovo che abbiamo ancora molto da migliorare nella fase difensiva. Dobbiamo imparare ad essere meno belli e più tenaci e concreti. I ragazzi, insieme a me, devono ancora lavorare sulla lettura dei momenti chiave dell’incontro che, come accennavo prima, è un discorso riconducibile alla maturità che comunque stiamo acquisendo. Vedo grandi progressi rispetto a 5-6 giornate fa, continuiamo così”.