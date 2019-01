Scarpe da calcio: una passione per giovani e non

Con l’avvento di internet, sempre più spesso, si predilige acquistare le scarpe da calcio direttamente online sui siti dei negozi specializzati nella vendita di abbigliamento, attrezzature e calzature sportive.

Si possono trovare tutti i principali brand maggiormente richiesti dai giocatori di calcio: Adidas, Nike, Puma e tanti altri marchi che propongono nuovi modelli di calzature da calcio, prestando la massima attenzione alla qualità dei materiali selezionati, all’estetica e all’evoluzione delle innovazioni tecnologiche.

Ecco la guida che raccoglie tutte le principali informazioni su quali caratteristiche valutare attentamente quando si acquista un paio di scarpini da calcio.

Ma prima di dare qualche piccolo consiglio ricordiamo quali sono le scarpe da calcio che hanno fatto la storia del football e quali sono considerate le più belle di sempre.

Le scarpe che hanno segnato la nostra infanzia

Quali sono gli scarpini da calcio che hanno segnato la nostra infanzia? Tra le più belle non possiamo di certo dimenticare le Nike Air Legend Tiempo, diventate famose per essere state indossate da Ronaldinho.

Gli amanti dei colori vibranti non possono dimenticare gli scarpini del brand spagnolo Joma.

Mondiali 1994: sul campo da calcio apparivano le Adidas Predator dallo stile aggressivo, da veri e propri predatori!

Sempre del famoso brand tedesco, molto apprezzate dai giocatori sono state le Adidas Questra.

Francia ’98: vi ricordate il bomber brasiliano Ronaldo con le sue Nike Mercurial? Il Pallone d’oro è immortalato negli scatti fotografici con gli scarpini da calcio con il baffo giallo che richiamava i colori del Brasile e le onde blu sullo sfondo.

Tra le più iconiche non possiamo dimenticare le scarpe da football Nike Total 90 che hanno segnato un’epoca e sono considerate uno degli esemplari più venduti nella storia.

Guida alla scelta della giusta scarpa da calcio

Nella scelta del giusto paio di scarpe bisogna prendere in considerazione la superficie del terreno su cui si andrà a giocare.

Di conseguenza si dovrà scegliere una specifica tipologia di calzatura da calcio che si differenzia per le caratteristiche della suola e per i tacchetti.

Ad esempio, per i campi da calcio sintetici, si deve optare sempre per le scarpe Artificial Ground che presentano un numero di tacchetti maggiore rispetto a quello con tacchetti fissi.

Gli scarpini Firm Ground sono, infatti, adatte per giocare su terreni compatti e i tacchetti possono essere triangolari o a forma di cono.

Le scarpe con tacchetti intercambiabili o Soft Ground sono adatte per i campi con erba naturale morbida, bagnata o fangosa.

Le calzature da football con tacchettatura mista, che rappresentano un’evoluzione di quelle con i tacchetti intercambiabili, consentono di scaricare maggiormente il peso del corpo su più punti di appoggio.

Oltre a questi fattori da valutare attentamente, è bene considerare anche i materiali degli scarpini da football: materiali sintetici o in pelle naturale?

Gli scarpini sintetici sono molto innovativi e leggeri, quelli in pelle si adattano facilmente alla forma del piede. La nappa è la più pregiata e lavorata dai maestri artigiani, in alternativa è possibile optare per la pelle ovina o per quella di canguro.