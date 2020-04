Gravina: ripartire dalla A, poi B e C. Ma sulla serie D nessun cenno

Ieri pomeriggio seconda videoconferenza presieduta dalla Commissione medico scientifica della FIGC, moderata dal professor Paolo Zeppilli per tracciare le linee guida del protocollo sanitario di garanzia in virtù della ripresa delle attività sportive, degli allenamenti e dei campionati professionistici.

Il Presidente federale Gabriele Gravina nel corso della riunione ha proposto una ripartenza del calcio professionistico italiano da effettuare a scaglioni (prima la serie A, poi B e C), non facendo cenno alla serie D e al dilettantismo. Un’ipotesi scaglionata per favorire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari, compresi i tamponi e mettere in sicurezza squadre e addetti ai lavori. Ha inoltre chiesto alla commissione medico scientifica, di stilare i protocolli di ripartenza di tutto il settore. “Questa procedura – commenta Gravina – ribadisce che noi del calcio non cerchiamo corsie preferenziali”.

Queste le procedure per far ripartire il calcio in sicurezza:

– Ritiro chiuso almeno per il primo periodo di allenamento (modello preparazione estiva), propedeutico alla piena ripresa dell’attività e con la sorveglianza del medico sociale e/o del medico di squadra.

– Il ritiro deve essere preceduto da uno screening (72-96 ore prima di iniziare) a cui si dovrà sottoporre tutto il ‘gruppo squadra’.

– Le indagini prevedono, oltre all’esecuzione del test molecolare rapido e del test sierologico (con la tipologia che sarà indicata dalle autorità competenti), un’anamnesi accurata, una visita clinica (valutazione degli eventuali sintomi e misurazione della temperatura corporea) ed esami strumentali e del sangue.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.