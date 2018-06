Russia 2018: come seguire il Mondiale

Sono appena iniziate le seconde partite dei gironi al mondiale di calcio Russia 2018, quello che malinconicamente vede i tifosi italiani a chiedersi perchè mai in TV stia giocando il Panama, l’Egitto e non la Nazionale.

L’appeal della più importante manifestazione per nazioni comunque non manca. A prescindere dal tifo non si può rimanere indifferenti alle giocate dei miglior giocatori del mondo o, più banalmente, al giocatore sbattuto in prima pagina in ambito calciomercato.

Certi di fare una cosa lieta ai nostri lettori mettiamo di seguito una facile guida per sapere dove e quando seguire gli appuntamenti di Russia 2018

DATA ORA GRUPPO PARTITA COPERTURA TV 14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 5-0 Canale 5 15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-1 Italia 1 15 giu 17.00 B Marocco-Iran 0-1 Italia 1 15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 3-3 Canale 5 16 giu 12.00 C Francia-Australia 2-1 Italia 1 16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 1-1 Italia 1 16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 0-1 Italia 1 16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-0 Italia 1 17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-1 Italia 1 17 giu 17.00 F Germania-Messico 0-1 Italia 1 17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 1-1 Canale 5 18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 1-0 Italia 1 18 giu 17.00 G Belgio-Panama 3-0 Italia 1 18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 1-2 Italia 1 19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 1-2 Italia 1 19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-2 Italia 1 19 giu 20.00 A Russia-Egitto 3-1 Italia 1 20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco Italia 1 20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita Italia 1 20 giu 20.00 B Iran-Spagna Italia 1 21 giu 14.00 C Danimarca-Australia Italia 1 21 giu 17.00 C Francia-Perù Italia 1 21 giu 20.00 D Argentina-Croazia Canale 5 22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica Italia 1 22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda Italia 1 22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera Italia 1 23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia Italia 1 23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico Italia 1 23 giu 20.00 F Germania-Svezia Canale 5 24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama Italia 1 24 giu 17.00 H Giappone-Senegal Italia 1 24 giu 20.00 H Polonia-Colombia Italia 1 25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto Canale 20 25 giu 16.00 A Uruguay-Russia Italia 1 25 giu 20.00 B Spagna-Marocco Italia 1 25 giu 20.00 B Iran-Portogallo Canale 20 26 giu 16.00 C Danimarca-Francia Italia 1 26 giu 16.00 C Australia-Perù Canale 20 26 giu 20.00 D Islanda-Croazia Canale 20 26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina Italia 1 27 giu 16.00 F Messico-Svezia Canale 20 27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania Italia 1 27 giu 20.00 E Serbia-Brasile Italia 1 27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica Canale 20 28 giu 16.00 H Senegal-Colombia Italia 1 28 giu 16.00 H Giappone-Polonia Canale 20 28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio Italia 1 28 giu 20.00 G Panama-Tunisia Canale 20

OTTAVI DI FINALE

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 30 giu 16.00 1C-2D (50) Canale 5 30 giu 20.00 1A-2B (49) Canale 5 1 lug 16.00 1B-2A (51) Canale 5 1 lug 20.00 1D-2C (52) Canale 5 2 lug 16.00 1E-2F (53) Canale 5 2 lug 20.00 1G-2H (54) Canale 5 3 lug 16.00 1F-2E (55) Canale 5 3 lug 20.00 1H-2G (56) Canale 5

QUARTI DI FINALE

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 6 lug 16.00 V49-V50 (57) Canale 5 6 lug 20.00 V53-V54 (58) Canale 5 7 lug 16.00 V55-V56 (60) Canale 5 7 lug 20.00 V51-V52 (59) Canale 5

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 10 lug 20.00 V57-V58 (61) Canale 5 11 lug 20.00 V59-V60 (62) Canale 5

FINALI

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 14 lug 16.00 Finale 3° posto Canale 5 15 lug 17.00 Finale Canale 5

Buon calcio e buona estate a tutti!

Mario Di Stasio