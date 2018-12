Cassino: Marcheggiani e Prisco coppia d’oro. E funzionano i nuovi acquisti

Sette punti in tre gare. Grazie a questo bottino è tornato il sereno in casa Cassino. Gli azzurri battendo con un netto 3-0 il Ladispoli nell’anticipo di sabato, hanno dato seguito alle belle prestazioni con Latina e Monterosi. Dopo diverso tempo, la squadra di Urbano non ha incassato reti. E questo proprio nella giornata in cui debuttavano nel pacchetto arretrato sia Mattera che Di Filippo.

Buono il rendimento dei due giocatori che da qui in avanti potranno davvero tornare utili alla causa azzurra. I punti in classifica adesso sono 24, la zona play off non è così distante, appena quattro punti e allora con un campionato così lungo tutto può davvero accadere. Un torneo senza respiro visto che già mercoledì si torna in campo. Il Cassino sarà di scena in Sardegna sul campo del Castiadas, che nell’ultimo turno ha fermato sul pari il Monterosi e che già qualche settimana fa ha imposto lo 0-0 al Latina.

Per gli azzurri la necessità di chiudere il 2018 e il girone d’andata nel migliore dei modi. Dopo la gara in terra sarda, ci sarà la trasferta ad Albano Laziale e il derby del 23 dicembre al Salveti con l’Aprilia. “Battere il Ladispoli – afferma Corrado Urbano – non era così scontato. La squadra romana gioca un buon calcio e in trasferta di solito dà il meglio di sé. Siamo partiti sbloccando subito il risultato e poi non abbiamo corso particolari pericoli, anche se ci siamo abbassati troppo. Dopo il 2-0 tutto è diventato più facile. Siamo in serie positiva e dobbiamo continuare su questa strada. Il nuovo modulo sta portando i suoi frutti. Mattera e Di Filippo che oggi esordivano mi hanno fatto una buona impressione. Il primo non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e nell’intervallo mi ha detto che non si sentiva al top, ma ha comunque fatto una gara di personalità. Bene anche Di Filippo. che ho già visto a suo agio nel nostro modulo insieme a Nocerino e Camara. Peccato che proprio Camara abbia subito un giallo pesante. In Sardegna non sarà facile, ma andremo con la consapevolezza di poter ottenere un risultato positivo“.

Non è la prima volta che il difensore maliano rimedia cartellini evitabili che poi lo portano alla somma di ammonizioni e a conseguenti squalifiche. Per mercoledì dovrebbe pienamente recuperare Tirelli, che con il Ladispoli è partito dalla panchina. Va a gonfie vele il reparto offensivo. Prisco e Marcheggiani sono la coppia più prolifica del girone G della serie D. Dieci le reti del centravanti campano, undici quelle messe a segno dall’ex Rieti, per un totale di ventuno gol in questo girone d’andata. Normale che ci siano tanti club anche di categoria superiore che abbiano bussato alla porta. Ma la società azzurra considera giustamente i due giocatori incedibili