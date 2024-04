Abraham: dopo un anno l’incubo è finito

Proprio di questo ha parlato il ventiseienne nel post partita: “Il Napoli è un’ottima squadra e ha vinto lo scudetto l’anno scorso. Sapevamo che giocare qui in casa loro sarebbe stato difficile, io mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto”. Mentre sulle difficoltà incontrate dai giallorossi al Maradona: “Il Napoli è un ‘ottima squadra, poi c’era un po’ di affaticamento per noi viste le tante partite, ma siamo calciatori e siamo pagati per questo, ne volevamo tre ma portiamo comunque a casa un punto”. Passando all’analisi della sua prestazione invece, Tammy parla della smania e la voglia di tornare a trovare la rete dopo un anno trascorso tra infermeria e lavori specifici svolti con lo staff medico di Trigoria: “Ho sognato questo momento dall’inizio della stagione. Vengo da un grave infortunio ma grazie a Dio la palla è entrata. Nonostante sia solo un pareggio, ho un motivo per festeggiare con i compagni e la mia famiglia”. Infine Abraham si concentra sulla semifinale di Europa League in programma giovedì prossimo – ritorno il 9 maggio in Germania – contro il Bayer Leverkusen: “Ci piacciono le sfide, soprattutto a me. Dobbiamo portargli rispetto, hanno fatto una grande stagione ma vogliamo arrivare in finale”.