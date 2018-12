Cassino: in difesa arriva Di Filippo e torna Mattera

Dicembre intenso per il Cassino alle prese con molti impegni di campionato e con il mercato. Gli azzurri anticiperanno a sabato il match con il Ladispoli. Si giocherà alle 14.30 allo stadio Salveti. La società azzurra un mese fa aveva chiesto il cambio data per permettere alla squadra di preparare con un giorno in più la trasferta sarda sul campo del Castiadas.

Infatti mercoledì 12 ci sarà l’ennesimo turno infrasettimanale di questo campionato di serie D. E mentre la squadra prepara la partita contro i tirrenici, ieri sono arrivate due importanti novità dal mercato. Il club ha reso noto l’acquisto di due difensori. Si tratta di Giovanni Mattera e Nicolas Di Filippo. Per il primo si tratta di un ritorno. Il giovane, laterale sinistro classe 99, si era ben disimpegnato nella passata stagione con la maglia del Cassino, contribuendo al buon risultato della squadra, che aveva a lungo lottato per centrare i playoff per poi ottenere comunque un buon settimo posto, al primo anno di D. Il giocatore ha rifiutato diverse squadre e ha scelto di tornare a Cassino dove potrà di nuovo dare un prezioso contributo. Mattera, nativo di Napoli, giocherà con la maglia numero 19.

Al centro della difesa ecco arrivare Nicolas Di Filippo. Si tratta di un forte venticinquenne, originario di Guardiagrele, che proviene dal Prato (serie D, girone E). Nonostante la giovane età, Di Filippo ha già vestito maglie importanti nel campionato di serie C come quelle di Reggina, Sambenedettese e Cuneo. Per il difensore abruzzese, alto 185 cm, anche sei presenze in serie B con il Lanciano, con il quale ha militato anche in C, stessa categoria che lo ha visto protagonista con i lucani del Melfi. Un acquisto importante per un reparto che ha incassato troppi gol in questa prima fase di campionato, gol che sono costati tanti punti. Di Filippo indosserà la maglia numero 4. Per due difensori che arrivano, altrettanti che salutano. Mannone è stato ceduto al Pomigliano, mentre l’olandese Brack è stato svincolato. Per quanto riguarda i giovani, Gazerro terminerà la stagione ad Arce, in Eccellenza. Di Nardi andrà a fare esperienza al Real Cassino mentre Del Giudice è passato all’Isernia.