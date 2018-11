Insieme Ausonia, la carica di Zonfrilli “Possiamo ambire al vertice”

È stato uno dei colpi del mercato estivo e non sta deludendo le attese. Matteo Zonfrilli, attaccante classe ’94, nonostante la giovane età ha maturato una grande esperienza nel campionato di Eccellenza dopo la stagione trascorsa a Roccasecca. Anche con l’Insieme Ausonia sta dimostrando il suo valore e il gran gol messo a segno nel big match di domenica contro l’Arce non ha fatto altro che confermare il suo biglietto da visita. Zonfrilli ha intesa con i compagni, una squadra dal clima straordinario:

“Mi trovo veramente bene, è una famiglia. Con Corrado mi conoscevo già da prima, mi trovo bene con tutti. Peccato per il risultato, ma se continuiamo a lavorare in questo modo raggiungeremo un bell’obiettivo tutti insieme”.

Il pareggio di due giorni fa, di fronte alla vice-capolista del girone, fa morale anche se Zonfrilli, visto il doppio vantaggio a fine primo tempo, lo analizza così: “È stata una partita da due punti persi e non uno guadagnato. Avevamo delle assenze, ma nonostante questo abbiamo giocato bene: peccato, potevamo accorciare di più la classifica per raggiungere le posizioni di vertice”.

Ciò non cancella il periodo positivo attraversato dalla formazione di Mister Roberto Gioia: pareggio sul difficile campo della Pro Calcio Tor Sapienza, vittoria con l’Ottavia. Il tutto iniziato con lo strepitoso successo sul Pro Roma, in un campionato delineato come apertissimo dal nostro attaccante: “Sicuramente sarà un campionato difficile e incerto fino alla fine. Sora ha diversi punti di vantaggio, ma sta iniziando a calare. La classifica è corta, il campionato è molto impegnativo, ma abbiamo le potenzialità per poter ambire alle posizioni di vertice”.

Tra obiettivi personali da togliersi con la nostra maglia e i traguardi collettivi, Zonfrilli dichiara: “A livello di soddisfazioni penso prima alla squadra e di arrivare più in alto possibile in classifica tutti insieme. Personalmente cercherò di arrivare in doppia cifra sia di gol sia di assist, ma l’obiettivo maggiore resta quello di squadra”.