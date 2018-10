Juniores prov., Trombetti: “Questa prima vittoria ci voleva proprio”

La Juniores provinciale della Ssd Roma VIII ha centrato la prima vittoria stagionale. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno violato il campo del Consalvo con un bel 4-2 dopo aver rimediato due sconfitte nelle prime due gare. «Ci voleva proprio questa vittoria – dice l’esterno offensivo classe 1998 Daniel Trombetti, autore del gol del momentaneo 3-2 – Siamo andati due volte sotto nel corso del primo tempo quando abbiamo giocato col vento a sfavore, ma siamo riusciti in entrambi i casi a pareggiare con Monterisi. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato il vento a nostro favore tanto che il mio gol è arrivato con un tiro dalla distanza, ma in generale le cose sono andate meglio anche se ci è voluto un rigore parato sul 3-2 da Casamonica (portiere classe 2003 degli Allievi, ndr) per riuscire a rimanere in vantaggio. Nel finale, poi, Di Maio ha chiuso i conti con la rete del definitivo 4-2».

Per Trombetti è stato l’esordio stagionale. «Sono arrivato meno di un mese fa in questo gruppo e quindi ho saltato le prime due partite. Il mister ci ha caricato molto per questo match e noi abbiamo risposto con una buona prestazione, anche se c’è tanto da lavorare». L’esterno d’attacco ha chiuso la passata stagione con la Promozione della Castelnuovese, mentre due anni fa aveva già fatto parte della prima squadra della Roma VIII. «Ho ricominciato da qui per motivi di lavoro, non lo considero un passo indietro. Cercherò di mettere il massimo impegno per aiutare la Juniores, poi se ci sarà la possibilità di salire in prima squadra ne sarò orgoglioso».

Nel prossimo turno la Juniores della Roma VIII ospiteranno il Tor Lupara e l’obiettivo è dare continuità al successo con il Consalvo. «Sono convinto che possiamo ambire ad un piazzamento tra le prime, questa squadra ha qualità» conclude il giovane esterno capitolino. Infine è arrivata una sconfitta per l’Under 17 di mister David Trombetti che ha ceduto 4-2 in casa contro il Città di Valmontone nonostante i gol di Alessandro Trombetti e Romani.