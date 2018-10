Vis Artena, Matrigiani “Orgoglioso dei complimenti che ci hanno fatto a Sassari”

La Vis Artena ha sbancato con un roboante 4-2 il campo della gloriosa Torres. A Sassari hanno deciso la doppietta di Persichini e i gol di Origlia e Pagliaroli: un successo che proietta gli artenesi al terzo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalle due battistrada Avellino e Trastevere. Il presidente Roberto Matrigiani dice la sua sulla gara di domenica scorsa in terra sarda e sul momento in generale della Vis Artena.

«Innanzitutto è stato un piacere giocare in uno stadio dove si respira aria di calcio vero e con un pubblico importante e competente. Ma la Vis Artena ha giocato in modo straordinario nella prima mezz’ora andando sul 3-0 e strappando applausi anche agli sportivi tifosi di casa, una cosa che mi rende orgoglioso. A cinque minuti dalla fine del primo tempo abbiamo commesso un’ingenuità e l’arbitro ha fischiato un rigore netto a favore della Torres, poi a inizio ripresa i sardi hanno tentato il tutto per tutto e quando è arrivato il 2-3 abbiamo vissuto dieci minuti infernali. La rete di Pagliaroli, però, ha chiuso i conti e ci ha regalato un successo meritato. Vorrei fare un plauso ai due ragazzi classe 1999 Persichini e Origlia che sono andati a segno: non ci sono molte squadre che giocano con due under davanti, noi lo facciamo perché abbiamo ragazzi di qualità. L’inizio di campionato? E’ sicuramente positivo, i ragazzi sanno come la penso: io ci credo perché la Vis Artena sta semplicemente raccogliendo tutto quello che di buono semina con il lavoro del gruppo e di uno staff tecnico e dirigenziale composto da grandi persone. Domani si torna subito in campo per la sfida contro il Latina che si giocherà a Colleferro: ringrazio una volta di più il club rossonero per l’ospitalità, anche se sarebbe bellissimo poter giocare sul campo di casa nostra e vivere queste emozioni lì. Quella coi nerazzurri pontini sarà un’altra sfida affascinante contro un club che poco tempo fa ha sfiorato l’approdo in serie A: come sempre c’è rispetto, ma non paura per il prossimo avversario. Anzi, vedendo la classifica, forse dovrebbero essere un po’ più preoccupati loro…».