Insieme Ausonia, il tecnico Gioia “La vittoria della svolta”

Quella dell’ultima settimana è stata indubbiamente una grande Insieme Ausonia. 4-1 in Coppa contro l’Arce, 5-1 in campionato al Pro Roma. La squadra di Roberto Gioia ha ritrovato fiducia, motivazioni, consapevolezza e risultati. Lo stesso tecnico ciociaro sottolinea come la vittoria di domenica contro il Pro Roma sia stata fortemente voluta. Il prossimo ostacolo si chiama Pro Calcio Tor Sapienza e tornare a casa con dei punti sarebbe fondamentale per la classifica e per il morale.

Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con queste parole: “Ne usciremo alla grande”. Ne siamo usciti alla grandissima, che vittoria è stata con il Pro Roma?

“È stata una vittoria sicuramente importante e soprattutto voluta dal gruppo, dalla squadra, dall’ambiente, da tutti. Siamo stati trascinati da tutte le persone che ci seguono: l’abbiamo voluta e ottenuta”.

A detta di diversi nell’ambiente del girone B, dopo questa vittoria possiamo tornare a correre per una classifica diversa. Ora inizia un nuovo campionato per noi, è d’accordo?

“Il campionato purtroppo è iniziato già da qualche giornata. È inutile nasconderci dietro queste dicerie. È chiaro che dobbiamo dare continuità al lavoro fatto durante questa settimana. Vogliamo uscire il più in fretta possibile dalle sabbie mobili. Non è questa la classifica che ci appartiene”.

Domenica andremo a far visita alla Pro Calcio Tor Sapienza, sorpresa del primo mese e mezzo. Quali risposte attende dai ragazzi dopo l’ottima partita di due giorni fa?

“Attendo una prova di maturità, queste sono le partite che poi fanno la differenza. Andare a vincere domenica con la Pro Calcio Tor Sapienza ci permetterebbe di lavorare ancora con più tranquillità e consapevolezza, elementi che ci erano mancati per via degli ultimi risultati. La squadra c’è, sta lavorando con grande impegno e tornare a casa con una vittoria ci darebbe ancora più smalto ed energia per il proseguimento della stagione”.