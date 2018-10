Unipomezia, riscatto e ottavi di finale: ancora ko l’Atletico Vescovio

L’Unipomezia si rialza subito nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, battendo ancora nettamente l’Atletico Vescovio per 3-0, dopo il poker dell’andata. Al Futbol Campus i rossoblù sfiorano il vantaggio al 17′ con la punizione di Spaziani che scheggia il palo. Gol dello 0-1 che arriva superata la mezz’ora: Diana scatta sulla destra e e in diagonale non perdona Sinibaldi. Poco dopo ci riprova Spaziani con il numero uno di casa che si oppone di pugno, mentre in chiusura di frazione arriva il raddoppio: Spaziani serve Ventura, il 3 conclude trovando la deviazione decisiva di Ciampini che inganna Sinibaldi.

Nella ripresa cala l’intensità, Gallani prova ad impensierire Esposito ma ha la meglio il portiere pometino. Al 20′ ancora Vescovio con De Dominicis, tiro alto di un nulla. Al 27′ è l’Unipomezia a pungere ancora calando il tris definitivo: Garin serve Morelli che tocca il suo primo pallone e lo spedisce alle spalle del portiere di casa, con un grande stop all’interno dell’area e destro in diagonale. Nel finale il Vescovio manca il gol della bandiera con Mazzoli da due passi, si immola Ilari. Successivamente Ciaramelletti sfiora il poker ma Ciampini salva sulla linea.

Unipomezia agli ottavi di finale, Atletico Vescovio eliminato.