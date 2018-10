Un match in casa per proseguire la striscia di due vittorie consecutive arrivate con Unipomezia e Fonte Meravigliosa. Sabato l’Urbetevere di Simone Marinelli sarà opposta all’Itri. In caso di successo i gialloblù si porterebbero a quota 9 punti in classifica rimanendo, con un positivo gioco d’incastri, a contatto con la zona che conta. Al momento, però, l’assillo della graduatoria generale non è ancora presente nella mente del clan di via della Pisana, che sta ancora prendendo confidenza con il nuovo campionato.

“Sicuramente i successi ci aiutano a capire chi siamo – analizza l’allenatore – e ti danno maggiore fiducia durante il lavoro settimanale. Nell’ultimo scontro con il Fonte Meravigliosa siamo stati bravi a sbrigarcela su un campo molto piccolo in cui ogni calcio piazzato poteva diventare un’occasione da gol. Quello di cui siamo in cerca in questo momento è comunque la crescita della nostra maturità. Ci sono diversi ragazzi che giocano per la prima volta in un campionato del genere e dunque hanno bisogno di qualche partita per migliorare in questo senso. La partita contro l’Itri ci potrà aiutare tantissimo. Loro rappresentano una realtà locale, con un senso d’identità molto ben radicato. Alcuni di loro respirano maggiormente l’ambiente della prima squadra e quindi dovremo stare attenti, anche se giocare in casa ci potrebbe aiutare nel fare risultato. L’importante sarà scendere in campo con umiltà, perché senza questa non si vincono le partite. Ogni gara fa storia a sé e in un campionato particolare come quello Under 19, che assomiglia molto ad un torneo tra prime squadre, ogni azione deve essere fatta con la giusta dose di mentalità ed umiltà”.