Cassino – Ostiamare 1-0. Decide Carcione su punizione

Il Cassino supera di misura l’Ostiamare e conquista la seconda posizione in classifica. La squadra di Corrado Urbano ha impiegato 72 minuti per sbloccare il match contro la formazione lidense ben messa in campo e che non ha concesso molto a Carcione e compagni. Proprio il capitano originario di Piedimonte ha deciso l’incontro con un calcio di punizione che ha fatto esultare il Salveti. Nel Cassino al centro della difesa confermati Mannone e Nocerino. In avanti agisce il trio formato da Tribelli, Marcheggiani e Prisco. A centrocampo Carcione viene preferito a Darboe.

Si parte con ritmi decisamente bassi anche a causa del gran caldo. Il primo sussulto del Cassino, ieri in maglia granata, è al minuto 16, quando Prisco lascia partire una conclusione dai 25 metri che costringe Barrago a un doppio intervento. Paasano quattro minuti e Marcheggiani pesca con un bell’assist Prisco, che da buona posizione fallisce il bersaglio calciando alto. Alla mezz’ora si fa viva anche l’Ostiamare con un tiro piuttosto velleitario di Attili che dal limite trova anche una deviazione di un difensore cassinate ma Palombo è attento e non si lascia sorprendere. Al 39′ ancora i lidensi in avanti con De Iulis che ha spazio davanti a sé quasi all’ingresso dell’area di rigore ma preferisce lasciar partire un rasoterra che è facile presa di Palombo. Poco prima dell’intervallo capitan Carcione prova la soluzione individuale con un gran tiro dalla distanza che però trova pronti i pugni di Barrago. Si va a riposo a reti inviolate.

Nella ripresa il Cassino prova a far qualcosa in più per sbloccare il match. Dopo tre minuti c’è una punizione da buon posizione per Tirelli ma la traiettoria del centrocampista ex Rieti viene deviata in angolo da un tocco di Colantoni. Passa poco ed è Marcheggiani a sciupare una buona opportrunità. Il forte attaccante sabino si libera bene di due uomini ma al momento di calciare non ha la lucidità necessaria e la palla termina alta sopra la traversa. Al minuto 59 brivido per il Cassino con l’Ostiamare che va vicina al vantaggio. E’ Bertoldi a lasciar partire un tiro velenoso dal limite che costringe Palombo a uno spettacolare intervento. Il giovane portierino azzurro si supera toccando la palla con la mano sinistra e deviandola in angolo. Poco dopo il Cassino ci prova con Prisco ma il colpo di testa del centravanti campano è respinto in corner da Barrago.

L’Ostiamare si difende bene e non rinuncia a proporsi in avanti. Ancora Bertoldi prova ad imitare se stesso con un altro tiro a girare dal limite, stavolta la mira è meno precisa e la palla si perde sul fondo. Al 72′ la svolta, il neo entrato Lombardi si procura un calcio piazzato ai 25 metri. Sulla palla si presenta Carcione che disegna una traiettoria beffarda che sorprende Barrago sul primo palo. Grande festa in campo e sugli spalti per il ritorno al gol dopo 10 anni del capitano azzurro. Poco dopo il Cassino si complica la vita, Nocerino già ammonito commette un fallo evitabile e viene spedito anzi tempo negli spogliatoi. La squadra di Urbano però resiste e porta a casa un successo davvero prezioso, il secondo consecutivo, il terzo in quattro gare di campionato. E domenica arriva il big match al Partenio di Avellino. Le due squadre ora sono distanziate di una sola lunghezza e sicuramente quella in terra irpina sarà la partita di cartello della quinta giornata.

CASSINO: Palombo, Zegarelli (75′ Camara), Tomassi, Mannone, Nocerino, Carcione, Ricamato (83′ Darboe), Tirelli, Tribelli (67′ Lombardi 93′ Proto), Prisco (76′ Brack), Marcheggiani. A disposizione Della Pietra, Cococcia, Centra, Di Nardi. Allenatore Urbano.

OSTIAMARE: Barrago, Di Iacovo, Colantoni (84′ Dioguardi), Ferrari (83′ Olivetti), Pieri, Martorelli, Cabella, Lazzeri (57′ Pedone), De Iulis, Bertoldi, Attili. A disposizione: Giannini, Sarrocco, Galli, Calveri, Scaccia, Pellegrini. Allenatore Greco.

Arbitro: Russo di Torre Annunziata.

Marcatore: 72′ Carcione.

Note: ammonito De Iulis. Espulso al 74′ Nocerino per doppia ammonizione. Spettatori 500 circa.

Antonio Tortolano