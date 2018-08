Rieti: presentata la campagna abbonamenti

Presso la sala stampa dello stadio “Manlio Scopigno” è stata presentata ufficialmente la campagna abbonamenti del Rieti per la stagione calcistica 2018/2019.

Prezzi e promozioni per tutte le tasche: si va dagli 80 euro della Curva Nord – che riaprirà i battenti una volta ultimati i lavori di messa a norma dell’impianto – ai 450 euro della tribuna Vip, passando per i 180 euro della tribuna laterale (settori B-G),ai 270 euro della tribuna laterale (settori D-E) confinanti con l’area riservata alle autorità e agli organi di informazione.

Ci sarà la possibilità di acquistare anche pacchetti-famiglia, che vanno dai 300 euro ai 650 euro a seconda della composizione del nucleo familiare, così come è stato istituito un pacchetto “4 Friends” che consentirà ad un gruppo di amici di acquistare 4 abbonamenti al prezzo di 3.

Un occhio di riguardo alle categorie Over 65 e Donne che potranno usufruire di uno sconto del 60% sul prezzo dell’abbonamento scegliendo tra i 900 posti disponibili nei settori B e G, mentre per gli Under 10 accompagnati da un adulto, l’ingresso sarà totalmente gratuito.

Sul fronte-prelazione, gli abbonati della stagione 2017/2018 avranno a disposizione due settimane di tempo – a partire da lunedì 6 agosto per arrivare al 20 dello stesso mese – per rinnovare la tessera e ricevere, in cambio uno sconto del 10% sul prezzo di listino, esibendo la card dello scorso anno.

Nuovo listino-prezzi anche per i singoli biglietti: 8 euro per la Curva Nord, 10 euro per la Tribuna settori A-H, 12 euro per la Tribuna settori B-G, 15 euro per la Tribuna settori C-F, 18 euro per la Tribuna settori D-E.

“Rinnovare l’abbonamento o sottoscriverne uno nuovo rappresenterà per noi un segno tangibile della vostra vicinanza – commenta il presidente Gianluca Marini – Il Fc Rieti è un patrimonio della città, della collettività, della tifoseria e merita sostegno, merita calore, merita seguito. Solo unendo le forze e remando tutti dalla stessa parte, ci permetterà di raggiungere determinati obiettivi”.