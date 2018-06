Trastevere: sarà mister Fazzi a guidare i giovanissimi fascia b elite nella prossima stagione

Il Trastevere Calcio comunica che mister Alessio Fazzi sarà il tecnico dei Giovanissimi Fascia B Elite 2005 per la stagione 2018-2019. Il tecnico, al suo terzo anno consecutivo in amaranto, ha dichiarato: “Sono felicissimo di far parte anche per il prossimo anno della famiglia Trastevere. Ringrazio la proprietà e la dirigenza per la fiducia concessami e metterò il massimo dell’impegno per onorare la società al meglio.

Per me questa è la terza stagione che mi vedrà alla guida del campionato Giovanissimi Fascia B Elite con i classe 2005, dopo la trionfale cavalcata nella stagione corrente alla guida dello splendido gruppo dei 2004, ai quali rivolgo un ringraziamento particolare: loro rappresentano un gruppo che porterò sempre con me e al quale faccio un grande in bocca al lupo”.