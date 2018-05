Campus Eur: arrivano Placido, Morezzi e Caterini

La stagione 2017/2018 non è ancora finita, eppure in via di Lungotevere Dante c’è già movimento. Entrano a far parte dell’organigramma societario tre figure di grosso spessore: Mauro Morezzi, proveniente dal San Paolo Ostiense, come nuovo responsabile della scuola calcio, Daniele Placido, proveniente dall’Atletico 2000, come nuovo responsabile dell’agonistica e Claudio Caterini, uomo della Play Eur, come direttore sportivo di Juniores e Prima squadra.

Il direttore generale Nicola Coppola così si pronuncia in merito: “Do personalmente un caloroso benvenuto a queste tre figure, che entrano a far parte della famiglia del Campus Eur. Si tratta di tre uomini giovani e ambiziosi, che hanno fatto molto bene nelle realtà dove sono stati in passato: colgo l’occasione per augurargli le migliori fortune in questa nuova avventura qui con noi.”