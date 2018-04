UniPomezia. Proietti: “Domani ci attende la gara della vita”

“Ci attende la partita della vita”- Esordisce così il direttore sportivo dell’Unipomezia a 24 ore dal ritorno della semifinale di Coppa Italia.

“Dalla nostra avremo un solo tipo di risultato – prosegue Maurizio Proietti – Abbiamo riposto tutte le nostre attenzioni su questa importantissima competizione come testimoniano anche gli ultimi risultati in campionato. Speriamo che i ragazzi abbiano capito realmente l’importanza di tale manifestazione, per me è una novità e confrontarci con altre realtà nazionali deve essere motivo di grande soddisfazione. Siamo arrivati in semifinale ed è stato un traguardo meritato. Ripeto, abbiamo lasciato qualcosa per strada in altri fronti, ma alla luce di quanto stanno facendo Vis Artena, Ladispoli e Astrea non possiamo assolutamente lamentarci. Adesso andiamo avanti con la giusta consapevolezza di essere una grande squadra. Domani giocheremo la nostra partita senza esasperazioni, sicuramente imposteremo la gara in un certo modo ma sempre con equilibrio. Vogliamo e dobbiamo arrivare in finale”.