Frosinone – Venezia 2-1. La squadra di Longo vince in rimonta

Il Frosinone torna ai gol ma soprattutto ritrova i tre punti, rimontando il Venezia che, nel primo tempo si era portato in vantaggio, complice un’autorete di Ariaudo al 25′ che di testa infila la porta sbagliata. La squadra di Longo perde anche il suo giocatore simbolo, Daniel Ciofani, per un problema muscolare. Nel secondo tempo la reazione dei laziali che all’8′ pareggiano con Maiello bravo a sorprendere portiere Vicario con un tiro a giro che bacia il palo e finisce in fondo al sacco. Al 16′ la rete del sorpasso con Citro il giocatore che aveva sostituito Ciofani che di tacco sorprende il portiere lagunare su traversone di Maiello.

Con questo successo il Frosinone risponde alle contemporanee vittorie di Empoli e Palermo.

fonte. gazzetta.it