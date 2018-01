Cassino-Ostiamare 3-2. Doppietta di Ricamato

Vittoria col brivido per il Cassino che supera (3-2) l’Ostiamare rischiando nei minuti finali di compromettere una gara, già chiusa dopo 70 minuti. Gli azzurri conquistano il secondo successo consecutivo e tornano tra le prime cinque della classe.

Urbano in difesa preferisce Brunetti a Manzi. In avanti Celiento, a mezzo servizio, parte dalla panchina. Stessa sorte per Tribelli. Con Prisco giocano Abreu e Lombardi. Prima della partita, fuori dal Salveti, simpatici siparietti dei tifosi con Cristiano Militello, inviato di Striscia la Notizia. Il Cassino parte forte e dopo quattro minuti è già in vantaggio. Azione corale e tutta di prima con palla che arriva a Ricamato, che con una precisa e angolata conclusione fulmina Giannini. Il centrocampista, ex Agnonese, si conferma giocatore con il vizio del gol. Gli ospiti reagiscono e al 14′ Della Pietra si salva anche grazie al palo su un tiro ravvicinato di Catese. Poco dopo la mezz’ora il Cassino ha la chance per raddoppiare. Abreu serve una gran palla a Darboe che da ottima posizione sciupa, calciando sul fondo. Al 35′ Della Pietra è ancora provvidenziale respingendo una conclusione quasi a botta sicura di Roberti. Passano quattro minuti e il Cassino raddoppia. Ancora protagonista Ricamato che firma la sua doppietta personale sfruttando al massimo una respinta della difesa lidense, con un gran tiro dai 25 metri che non lascia scampo a Giannini.

Nella ripresa il Cassino sembra amministrare tranquillamente il risultato trovando anche la terza rete con Celiento, da poco in campo. L’attaccante campano al minuto 74 viene perfettamente ispirato da Darboe, protagonista di una grande progressione sulla destra, battendo il portiere ospite con una conclusione precisa e angolata. Sembra finita, il Cassino si rilassa eccessivamente e l’Ostiamare rientra in partita. All’83’ l’arbitro assegna un rigore dubbio per un fallo commesso da D’Alessandro che nell’occasione viene anche ammonito. Dal dischetto Roberti non sbaglia. Passano cinque minuti e i romani vanno ancora in rete, stavolta con Attili che sottomisura batte Della Pietra. Il Cassino protesta per un presunto fuorigioco. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero e l’Ostiamare ha l’incredibile possibilità per pareggiare con una punizione dal limite. Sulla palla va Colantoni che, per fortuna del Cassino, calcia centrale e Della Pietra blocca con sicurezza. Finisce 3-2, il Cassino sale al quarto posto e domenica trasferta a Rieti.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, De Cristofaro, Maraucci, Brunetti, Darboe, Ricamato, Prisco, Lombardi (62′ Tribelli), Abreu (53′ Celiento 90′ Manzi). A disposizione Teoli, Di Mambro, Patella, Gazerro, Reali, Istrefi. Allenatore Urbano.

OSTIAMARE: Giannini, Belardelli (46′ Maestri), Colantoni, Catese (53′ Bellini), Mazzei (53′ Sarrocco), Pieri (85′ Calveri), Piro (64′ Attili), D’Astolfo, Roberti, Proietti, Ferrari. A disposizione Barrago, Pedone, Santucci. Allenatore Greco.

Arbitro: Di Giovanni di Caserta.

Marcatori: 4′ e 39′ Ricamato, 79′ Celiento, 83′ Roberti (rig.), 89′ Attili.

Note: ammoniti Catese, D’Alessandro, Belardelli. Spettatori 600 circa, di cui 40 ospiti.