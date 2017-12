Serie B: Sampdoria C8 – West Ham 0-9

Corre, insegue, tira. Ci riprova. Corre di nuovo. Un finalizzatore generoso. E’ l’identikit di Matteo Mosciatti, numero nove del West Ham, il quale suggella il primato personale nella classifica cannonieri con una tripletta che lo eleva a diciassette realizzazioni stagionali in sette partite disputate. Una media di 2,42 gol a partita. “Niente male” penserete voi. “Si può fare meglio” vi risponderebbe lui.

Si, è questo lo spirito competitivo di cui si veste Matteo, che ai nostri microfoni conferma la propria abnegazione elogiando la prestazione della squadra e sottolineando i cospicui miglioramenti di un reparto difensivo sin troppo fragile in passato. La ricerca della perfezione non può ignorare il desiderio di gloria e non mancano infatti riferimenti al primo posto in classifica che il West Ham ha l’obbligo di continuare ad inseguire. Per il bene del campionato. Per il bene della squadra. Per il bene di Matteo.

