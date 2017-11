Atletico 2000 – N. Tor Tre Teste: la parola alle Società

In merito ai fatti accaduti durante la gara Atletico 2000 – N. Tor Tre Teste, valida per il campionato Allievi d’elite giocata ieri, riportiamo le dichiarazioni di entrambe le Società. Con l’auspicio che certi fatti non accadano più dentro e fuori i campi di gioco e che le due Società sappiano gestire al meglio la situazione uscendone rafforzate.

Atletico 2000

In riferimento a quanto accaduto nella gara di campionato di domenica 26/11/2017 Allievi Regionali Eccellenza tra la nostra squadra e la Nuova Tor Tre Teste, la società tende a precisare che fino al momento degli sputi ripetuti ricevuti da un nostro tesserato da parte di un giocatore della squadra avversaria, la partita si era svolta in un clima tranquillissimo come d’altronde è successo tutte le volte che le due società si sono incontrate e hanno dato vita a “battaglie” sportive che hanno avuto inizio e fine con il fischio dell’arbitro. Purtroppo questa volta il bruttissimo gesto non ha permesso che il clima rimanesse tale. La situazione è degenerata anche sugli spalti dove un genitore di un nostro tesserato e uno della società avversaria sono venuti alle mani. Situazione che è stata subito calmata grazie all’intervento di persone della nostra società. Non è nostra intenzione fare ulteriore polemica sull’accaduto, perché crediamo fermamente che le società abbiano il dovere di intervenire, ognuna con i propri tesserati, per riportare i toni su una discussione costruttiva che faccia in modo che queste cose non accadano più. La Nuova Tor Tre Teste è una società che stimiamo sopratutto sotto il profilo dell’educazione sportiva e non può essere certo il gesto di un ragazzo o di un dirigente a farci cambiare idea, anche e sopratutto perché a fine gara il ragazzo in questione, accompagnato dall’allenatore, voleva chiedere scusa per il brutto gesto e di questo gli va dato atto. Dobbiamo tutti ricordarci che abbiamo a che fare con ragazzi di 16 anni e che come tali possono sbagliare. Quello che è totalmente sbagliato è il contorno dove gli adulti perdono la testa prima e più dei ragazzi.

Detto questo ci riserviamo di adire a vie legali qualora si rilasciassero dichiarazioni false, anche da parte di terzi e altre società, intente a ledere la nostra immagine.

Nuova Tor Tre Teste

In merito ai fatti accaduti al campo “Catena”, la società Nuova Tor Tre Teste intende dichiarare quanto segue: prendendo atto del clima surreale a corollario della partita valida per l’undicesima giornata degli Allievi Elite tra Tor Tre Teste e Atletico 2000, vuole manifestare il suo rammarico per il clima ostile venutosi a creare a margine della gara. In merito alle accuse mosse dalla società Atletico 2000 ai danni di un nostro tesserato, incolpato di aver tenuto un atteggiamento poco consono all’etica sportiva, vogliamo fortemente respingere queste illazioni formulate dal mister di casa Gianluca Valerio. Non solo per l’impossibilità da parte del tecnico di poter ben vedere e giudicare il suddetto fatto, ma soprattutto perché, nonostante la presenza sugli spalti di tre telecamere, non esiste alcuna prova video dell’accaduto. Inoltre lo stesso Valerio riporta delle inesattezze nelle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica Fuori Area. In ogni caso ci stiamo adoperando al fine di far luce sulla questione, così da prendere eventualmente i provvedimenti più consoni. A nostra volta però ci urge sottolineare come i membri della nostra società siano stati aggrediti e provocati non solo da componenti dello staff dell’Atletico ma anche da alcuni genitori degli stessi atleti di casa, che si sono resi addirittura protagonisti di una rissa tra di loro. Pertanto non accettiamo lezioni di morale da nessuno, visto che per storia e tradizione la Tor Tre Teste si è sempre distinta per il rispetto dell’avversario e degli stessi valori sportivi.