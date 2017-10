Italia-Russia a Frosinone: al via la prevendita

E’ iniziata alle 16 di oggi la vendita dei biglietti per assistere all’amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Russia in programma martedì 14 novembre (ore 18.30) allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, il nuovo impianto della città laziale inaugurato lo scorso 28 settembre.

Gli Azzurrini, che torneranno a giocare a Frosinone ad 11 anni esatti di distanza dall’amichevole con la Repubblica Ceca disputata il 14 novembre 2006 allo stadio ‘Matusa’ (0-0 il risultato), sono reduci da tre successi consecutivi nelle amichevoli con i pari età di Slovenia, Ungheria e Marocco e nelle quattro gare disputate con la nazionale russa hanno ottenuto tre vittorie, l’ultima delle quali il 23 marzo 2013 a Cittadella, perdendo solo l’amichevole disputata nell’agosto 2009 a San Pietroburgo.

I tagliandi potranno essere acquistati presso i rivenditori Ticketone e sui siti www.vivoazzurro.it e www.ticketone.it.

I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti:

MAIN STAND

14 EURO

TRIBUNA EST

8 EURO

Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito sino a venerdì 10 novembre, inviando il documento d’identità dell’accompagnatore e il certificato di invalidità all’indirizzo biglietteria@fro sinonecalcio.com fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il ritiro degli accrediti potrà avvenire dalle ore 17 di martedì 14 novembre presso il varco della Tribuna Est su presentazione del documento d’identità.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2017 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa – fino ad esaurimento dei posti disponibili – o nella Tribuna Est a presentazione della tessera federale e ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello Stadio ‘Benito Stirpe” dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 di lunedì 13 novembre.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2017 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore avranno accesso alla Tribuna Est – fino ad esaurimento dei posti disponibili – a presentazione della tessera federale e ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello Stadio ‘Benito Stirpe” dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 di lunedì 13 novembre.